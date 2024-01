HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

El Espíritu le dijo al Creador:

"El elefante está en vías de extinción.

La ballena está en vías de extinción.

El rinoceronte está en vías de extinción.

La vaquita marina está en vías de extinción.

El quetzal está en vías de extinción.

La paloma azul está en vías de extinción".

El Señor meneó tristemente la cabeza y le comentó al Espíritu:

-Veo muchas iglesias vacías, y pienso que también nosotros estamos en vías de extinción.

PRODUZCA SUS ALIMENTOS

Cada día el costo de la vida es más caro, especialmente lo que se refiere a la adquisición de alimentos.

La producción de alimentos actualmente se enfrenta a una severa crisis económica de carácter mundial, dentro de las que destacan los grandes efectos del cambio climático como sequías, inundaciones, huracanes, incendios forestales, plagas y enfermedades, entre otros, lo cual cada día suele ser más severo y ahora también en este invierno el que se ha recrudecido, siendo con temperaturas congelantes tan bajas que han afectado muchos campos de cultivo, también de infinidad de cabezas de ganado así como animales y plantas de la vida silvestre y ahora además se suman los conflictos bélicos entre países que viven guerras que parecen sin razón, tristemente no solo pérdidas humanas sino perdidas en todos los aspectos, entre estas pérdidas esta la afectación en la producción de alimentos, además de lo anterior, también los efectos negativos que dejó la pandemia que inició en 2020, ahora por si fuera poco también han encarecido los alimentos, los asaltos y pillaje en las carreteras, que asaltan los vehículos con alimentos.

Por todo lo anteriormente expuesto y más, invito a mis preciados lectores para que produzcamos nuestros propios alimentos y valoremos a nuestra madre tierra, que nos ofrece todo para poder vivir satisfactoriamente y no padecer hambre o desnutrición, porque en este planeta tenemos la tierra, el agua y el aire, que son necesarios para producir nuestra propia comida de manera sana, abundante y económica, además no se requiere de grandes extensiones de tierra, basta con tener un patio o corredor para en ellos sembrar hortalizas en macetas, pero por fortuna si usted dispone de una superficie de tierra mayor donde poner un huerto familiar, resulta magnífico y no tardemos en hacerlo, pues basta con tener agua, cercar el lugar y asegurar la mano de obra, que bien manejado da ocupación a toda la familia y además de alimentarlos a todos, puede ser una fuente de ingresos económicos importante, además aquí la Comarca Lagunera es una tierra rica y fértil por ser de origen agrícola y puede enriquecerse aún más con estiércol de nuestro ganado.

Las personas actuamos de manera inconsciente, ya que no valoramos la riqueza que la tierra nos ofrece y que para producir alimentos en casa no existen límites, porque desde ella se pueden realizar un sinfín de cosas, y que los límites los ponemos nosotros mismos, solo tengamos la buena voluntad y decidirnos, pues basta con saber que en todo el mundo la tierra ofrece sus propias bondades para darnos generosamente los alimentos necesarios, por ejemplo la Comarca Lagunera ofrece la producción de al menos 24 frutales, dentro de los que se encuentra un gran número de árboles que nos dan limón, naranja, mandarina, toronja, ciruela, chabacanos, durazno, uvas, papaya, nueces, mísperos, guayaba, que son frutos exquisitos de nuestra región y que se desarrollan bien en los patios y frentes de nuestras casas, además de palmas datileras, nopales, etc., es muy lamentable el dispendio de agua que comúnmente hacemos en el hogar, la cual tampoco se recicla, que bien puede aprovecharse para regar árboles, frutales y huertos familiares, estos alimentos podemos disponerlos en siembras escalonadas y disfrutar todo el año de suculentas verduras como tomate, chile, cebolla, repollo, acelga, betabeles y muchas más; si usted dispone además de suficiente espacio, puede tener también la crianza de animales como aves, conejos y cerdos, que pueden en parte complementarles su alimentación con los excedentes de la cosecha o sobrantes sanos de la cocina.

Querido amigo lector, qué le parece si en este día de descanso para muchos, que este tiempo sea para reflexionar y planear con entusiasmo cómo producir a bajo costo y de manera saludable nuestros propios alimentos y para sacar más partido en casa, también puede envasar los excedentes y hacer purés, chiles en escabeche, y de los frutos preparar ates y mermeladas, y complemente todo con un lindo y útil cocedor de tierra para cocinar la panadería y otras delicias culinarias. "La tierra vale más que todo el oro" y debemos aprovechar este valioso recurso cambiando nuestra actitud de una manera contundente y positiva, sacando partido a la tierra para producir nuestros propios alimentos.

Particularmente pienso que estos son tiempos de reflexión y de enseñanza, para volver a nuestras costumbres ancestrales y poner en nuestra mesa una riqueza de alimentos producidos en casa y con nuestras propias manos. Me da gusto saber que grandes amistades ya producen en su casa sus propias verduras, las que tienen en su mesa, además de carne, leche y huevo, que además de consumirlos, comparten y están vendiendo, y que tomaron al inicio como un pasatiempo y hoy tienen ingresos económicos adicionales en estas actividades en casa ¡Enhorabuena!.

Y como siempre al finalizar, una bella reflexión para meditar alusiva a este tema.

"La primera y más respetable de las artes es la agricultura".

Jean Jaques Rosseau

"COMUNICAR ES SERVIR"