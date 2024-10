Ministro González Alcántara Carrancá critica elección de jueces y presenta su renuncia

Este miércoles, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá también su sumó a los ministros que presentaron su renuncia anticipada.

González Alcántara Carrancá recordó cuando fue nombrado como ministro de la Suprema Corte en diciembre de 2018 destacando su labor y señalando que habría tanto personas que se mostraran satisfechas como la desaprobaran.

“Acepté porque confiaba en un sistema de instituciones, de frenos y contrapesos, que, en manos de mujeres y hombres prudentes y sensatas, privilegiarían por siempre el diálogo y el compromiso…”

El ministro que presentó el proyecto que pretende anular parcialmente la reforma al Poder Judicial expresó que se equivocó en esta noción de creer que prevalecería la razón sincera y libre por encima del clamor de las pasiones.

Criticó que se le pretenda someter a una contienda electoral masiva e incierta por lo que no participará en la campaña a la que considera antitética a su labor, su vocación y la promesa que hizo hace casi seis años, de guardar la Constitución.

“No participaré en un proceso en donde me vea orillado a realizar promesas que sé que no podré cumplir en buena conciencia, que impliquen una renuncia a mi promesa de ejercer el cargo de juez con imparcialidad y mesura, mirando únicamente a la Constitución, a los hechos del caso y no a los clamores de las mayorías”.

El ministro Juan Luis González expresó al Senado su declinación a la candidatura al proceso 2024-2025 para la elección de ministros de la Suprema Corte.

Anunció que su renuncia al cargo surtirá efecto a partir del 31 de agosto de 2025. Como los otros ministros manifestó que la renuncia no implica de ninguna manera la aceptación -tácita o expresa- de las decisiones políticas adoptadas en meses recientes.

Confió que la sociedad corregirá el camino “antes de que sea demasiado tarde, antes de que hayamos derrumbado, en un suspiro, lo que generaciones se esforzaron décadas en construir”.

Para cerrar, pronunció que espera que lleguen “tiempos más serenos y mesurados, en donde las voces que proclaman el respeto irrestricto a todas y todos los ciudadanos, sin importar sus características particulares ni su afiliación ideológica, prevalezcan por encima del deseo de alcanzar la popularidad por encima de la razón y la justicia”.

Suprema Corte notifica que ocho ministros presentaron su renuncia ante el Senado

Este miércoles la Suprema Corte informó que ocho de sus integrantes presentaron su renuncia ante el Senado, la cual será efectiva para siete ministros a partir del 31 de agosto de 2025.

Suprema Corte. (ARCHIVO)

En el boletín, la Corte informa que lo anterior ocurre como se estableció en la reforma al Poder Judicial publicada el pasado 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación.

Los ministros que presentaron su renuncia señalaron que también declinan de participar en el proceso de elección para personas juzgadoras a realizarse en junio de 2025.

Los ministros a presentar su renuncia fueron la presidenta Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales (quien concluye su periodo como ministro este 30 de noviembre), Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá, y Ana Margarita Ríos Farjat.