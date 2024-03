Milei: exabruptos y posteriores disculpas

No se enganchó el presidente de México con el de Argentina que anda con su motosierra virtual en búsqueda de causar rupturas y destrozos en la política interna tanto como en la externa. Con ironía, AMLO reconoció su ignorancia al no entender cómo los habitantes de aquel país," siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo". Mencionó como botón de muestra de la desquiciada oratoria de Javier Milei el haber señalado al Papa Francisco de ser comunista y "representante del Maligno en la tierra".

Vale recordar que el presidente de Argentina visitó y reverenció en posterior viaje oficial al mismo papa, previa disculpa en estos términos, según el relato del propio Milei: ''Mire, su Santidad, el tema es el siguiente: antes habían unas cosas que no las entendía. Cometí un error y tuve unos exabruptos que no correspondían. Entonces quiero pedirle perdón''. A lo que Francisco habría respondido: ''¿Quién no cometió errores en su juventud?'' (https://goo.su/JU4KZ).

En Colombia, mientras tanto, el gobierno de Gustavo Petro anunció la expulsión de diplomáticos argentinos, pero sin precisar términos a la hora de cerrar esta columna. Petro acusó a Milei de buscar la destrucción o al menos el aplazamiento del proyecto de la integración latinoamericana.

La Ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación Argentina, Diana Mondino, trató de atenuar los índices conflictivos tan acentuados: "La decisión de cada país y los dichos de cada presidente son propias. No hay que confundir la Nación con el presidente. No es un tema que afecte las relaciones a largo plazo". Respecto a México, reiteró la postura: "De nuevo digo lo mismo, acá no tenemos un tema de Estado, es un tema de personas. Las cuentas las utilizan personas. No creo que pueda afectar esto a la relación entre los dos países".

Falleció en accidente aéreo Juan Pablo Montes de Oca, diputado federal con licencia que recientemente había sido nombrado Coordinador de Operación Política de la campaña de Eduardo Ramírez para gobernador de Chiapas, a nombre de Morena. La caída de una avioneta, que volaba de Tuxtla Gutiérrez a Palenque, produjo la muerte de seis personas, incluyendo a familiares del personaje político.

Montes de Oca militaba en el Partido Verde Ecologista de México y tuvo actividades privadas relacionadas con la construcción, además de haber sido subsecretario de infraestructura carretera e hidráulica, durante la administración encabezada por Manuel Velasco Coello, y presidente del municipio Venustiano Carranza.

Este domingo iniciará la campaña electoral del citado Eduardo Ramírez, quien es formalmente morenista pero hizo su carrera política al lado de Velasco Coello, con el Verde Ecologista como distintivo. En los hechos, Morena ha devuelto al Verde la posibilidad de gobernar Chiapas, en pago de favores políticos y legislativos diversos, con el morenista Rutilio Escandón como muy impugnado gobernador saliente.

En el historial de accidentes mortales en contexto de campañas ha de mencionarse el ocurrido el 28 de julio de 2023 en Veracruz, donde cayó un jet privado en el que se trasladaba Daniel Flores Nava, señalado como financista de la campaña corcholatista de Adán Augusto López Hernández (cuñado del gobernador de Chiapas, Escandón), a quien había acompañado a un acto político en Orizaba. Flores Nava había pasado vertiginosamente de un nivel empresarial modesto a la obtención de muy redituables contratos a partir de 2018.

Un tribunal de Israel consideró extraditable a Andrés Roemer, acusado de delitos sexuales en México, pero aún quedan pendientes la apelación que seguramente hará y la aprobación del resultado por parte del primer ministro, Benjamín Netanyahu, y la firma del ministro de Justicia… Jueves Santo en Taxco: una niña de ocho años de edad, secuestrada y asesinada; hartazgo social que llevó al linchamiento de una presunta corresponsable e ineficacia de los tres niveles de gobierno en Guerrero… ¡hasta el próximo lunes!