'Mientras más me chi..., más me crezco': Ana Guevara tras ser criticada

Luego de la polémica y múltiples críticas que han surgido en torno a la administración de la exatleta Ana Gabriela Guevara en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de México, ésta se pronunció para defenderse mediante una conferencia de prensa.

Y es que las críticas contra la actual Directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de México, trascienden por el poco o nulo apoyo que brindó a los deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos París 2024.

Durante su participación en los Juegos Olímpicos París 2024, un rumor aseguraba que el boxeador Marco Verde y su familia tuvieron que vender un automóvil para poder solventar sus gastos, sin embargo, esto fue desmentido por el mismo medallista.

"Es falso [la supuesta venta de un vehículo]. No sé cómo se armó ese mitote, pero dije desde antes que le iba a regalar el viaje a mi mamá, y así fue. Se lo di con los apoyos de becas y estímulos, pero ni carro tenemos", expresó el sinaloense, quien recordó que "mi papá y yo desde siempre hemos andado en moto".

VER MÁS AMLO respalda a Ana Gabriela Guevara

Ana Gabriela responde

Ante las múltiples críticas que la exatleta ha recibido por propios y ajenos al deporte profesional, ésta se pronunció este miércoles durante una conferencia.

De acuerdo a Guevara, los gastos de su viaje a París 2024 salieron de su bolsa y no del erario.

"Ya solicité la factura. En el sexenio nunca he solicitado gastos (...) Estuvo lo del avión, lo del restaurante. En México es percibido un restaurante caro, pero en París es un restaurante promedio".

Además recalcó que lo que se ha dicho sobre ella y el poco apoyo a los participantes, así como sus gastos 'es una mentira' de los medios.

"Entre más me chingan, más me crezco y ese ha sido mi mensaje para todo el equipo. Siguen diciendo mentiras, sigo esperando que me traigan impreso lo que me dicen, no hay averiguación en la fiscalía, no hay nada (...) Los medios trataron de desinformar, no hacen otra cosa que desprestigiar nuestra presencia en el evento. Les recuerdo que mi acreditación no tenía acceso a donde estaban los deportistas, era de gradas. Ningún chile les embona, si voy, por qué voy, y si no, por qué no".