Miente Román Alberto Cepeda: Antonio Attolini tras tercer informe

Si bien en su tercer informe de gobierno el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda aseguró que cumplió al 100%, para el diputado Antonio Attolini Murra fueron verdades a medias y las verdades a medias son mentiras completas; además, dijo que se calcula que el daño al erario que la corrupción le provoca a la ciudad, es de alrededor de 500 millones de pesos.

Y es que para el legislador morenista le resulta muy revelador que apenas 24 horas antes, cuando en el ejercicio libre que la prensa debe siempre tener, se le preguntó al alcalde su opinión sobre un reportaje que en primera plana un periódico de este estado llevó sobre un presunto desfalco del erario relativo a un sobre costo de la entrega de focos de un programa social que se inauguró este año “Iluminando Torreón”.

“Es muy llamativo que la respuesta del alcalde fue que no iba a dar información y que la razón era porque no quería”, recordó.

En ese contexto, señaló que llegó el alcalde a dar un “informe” en Casa Nana, antes Casa Cuna, una obra de infraestructura que de la misma manera ha sido señalada por malversación y tráfico de influencias, y a la que le tuvo que cambiar el nombre porque se le ha acusado y se le a hecho mala fama.

“Para evitar que se empañe su informe, le tuvo que cambiar el nombre para decir una sarta de mentiras, que no es que lo diga yo, si no que la misma evidencia que hemos presentado a lo largo de todo este año en la XVIII Legislatura así lo comprueba”, sostuvo.

Falso informe

Señalo que la primera mentira, es en el caso de la Unidad Municipal de Derechos Humanos, la cual no está atendiendo en tiempo y forma las violaciones que están surgiendo en Torreón, que son muchas, porque ha tomado atribuciones que no le corresponden por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y no informa de todo lo que sucede cuando tendría por ley y por convenio que hacerlo.

Habla de la seguridad pero, según mencionó, es incapaz de dar cuenta de las circunstancias que se viven en colonias como Las Dalias, con las confrontaciones entre plantillas que además han sido nota estatal, incluso, nacional por lo violentos de los episodios.

Añadió que tampoco ha dado cuenta de cómo la inseguridad, la violencia relativa a la vida cotidiana, a la seguridad pública, solo se han concentrado en medir a Torreón en la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, pero son incapaces de dar cuenta por ejemplo porque en el territorio Santos Modelo el 21 de enero del 2024 en un operativo fallido, una mujer fue atropellada por la imprudencia de una conductora en estado de ebriedad terminó asesinando a una mujer y lastimando a su familia.

“Es fecha, hoy, 4 de diciembre, que el Ayuntamiento de Torreón no ha presentado la información que solicitamos, que es el orden general de operaciones para dar cuenta de cómo, cuándo y donde, qué elementos hicieron que cosa para evitar que esto vuelva a suceder”, expuso.

Entonces en ese sentido y en esa dimensión, la seguridad de Torreón no está siendo atendida, pues según comentó, ellos se basan en otros indicadores que dejan de lado la realidad cotidiana de los hombres y mujeres que viven en Torreón.

Obras fallidas

Las obras de infraestructura, el Giro Independencia, el Paso a Desnivel Cuatro Caminos, ambos financiados con el Impuesto Sobre Nómina, tienen muy poca relevancia en términos de movilidad para las necesidades de Torreón.

Dichas obras, advirtió que no atienden, de acuerdo a la normativa internacional, los problemas de congestionamiento vehicular, pues no importa cuantos carriles se hagan, todos se van a llenar de automóviles, y no importa qué tan grande de hagan, siempre se va a congestionar, porque así es como el modelo de movilidad ha funcionado.

“No se ha invertido en banqueta, en ciclovía, transporte público, en zonas urbanas; en cambio sí en grandes obras faraónicas, que lo que genera es una pérdida de espacio para los ciudadanos, lugar donde se haga estacionamiento, una carretera, una rotonda es un espacio perdido para la ciudad y eso son muestra de las dos obras de infraestructura”, refirió.

Compras dudosas

Otro desfalco, es el caso de los lentes para observar el eclipse, así como el de los focos del programa “Iluminando a Torreón”, al

Igual que en los botes de pintura, donde se ha señalado la compra de botes de pintura a sobre precio para atender muy pocos espacios de rehabilitación.

“Entonces lo que vemos es un alcalde cuyo mudus operandi es siempre en todo momento donde hay dinero público involucrado, sacar raja, no pensar en la ampliación de derechos, sino una ampliación de los negocios, y por eso una y otra vez me he referido hacia él como Robán Cepeda, porque no es que sea un gracioso apodo, es la forma en que gobierna”, afirmó.

Destacó que en MORENA calculan que el daño al erario que la corrupción le provoca a Torreón es de alrededor de 500 millones de pesos.

“Pero estoy seguro que cuando triunfe nuestro movimiento en Torreón y liberemos de la carga de corrupción que actualmente Robán Alberto Cepeda impone a los ciudadanos de Torreón, vamos a encontrar que sea mucho más de eso, pero hoy los cálculos que nosotros hemos percibido calculado, hecho, y revisado a partir de los capítulos del presupuesto, que además estaremos pronto a analizar en el Congreso es de alrededor de 500 millones de pesos”, afirmó.

Reiteró que la información que se solicita no la entregan, y cuando la llegan a entregar, lo hacen a destiempo o mal.

Negativa a la inversión

“Hablando de otras de las promesas incumplidas, se habló de 38 pozos más o menos perforados en la ciudad de Torreón, pero no se dijo ni pío sobre la falta de pericia y de seguimiento que el alcalde y su equipo hicieron del proyecto de drenaje pluvial en la ciudad de Torreón”, subrayó.

Son mil 800 millones de pesos que han estado asignados desde 2023 para la inversión en Torreón relativo al sistema de drenaje pluvial, pero ni en el 2023, 2024, y parece ser que tampoco en el 2025, han sabido dar cuenta de qué han hecho para resolverlo.

Dicho presupuesto va a estar asignado para la ciudad de Torreón, sin embargo han dejado pasar una oportunidad importantísima, según manifestó.

Gastos dudosos

“Con eso dan cuenta de qué el alcalde vive en otro planeta, particularmente en el extranjero, porque lo que sí me han contestado y aunque el alcalde diga que no, si es cierto, si me contestó el Ayuntamiento a mí, en cuánto al costo de su viaje a Bruselas Bélgica, porque luego ni él mismo se acuerda a donde fue, luego dice que fue a Ginebra, no es cierto o si sí, no sé con qué dinero o en qué tiempo porque el viaje internacional por el que él pidió permiso para asistir fue en Bruselas Bélgica y costó alrededor de 700 mil pesos”, cuestionó.

Agregó que fue el propio Ayuntamiento de Torreón quien dio cuenta del costo de los boletos de avión y estancia que terminó siendo dicha cifra.

Buscando opciones

“En el informe que de informe no tiene nada, lo único que dice son verdades a medias y las verdades a medias son mentiras completas”, sostuvo.

Reveló que ya se habló con la Conagua, al igual que con el secretario de gobierno Oscar Pimentel, luego de su comparecencia que tuvo el lunes en el Congreso del Estado, y están dispuestos y listos a darle el seguimiento necesario, porque este presupuesto no está asignado a Torreón.

“En eso si tiene razón el alcalde, pero no está asignado por una razón que él omite señalar, porque él no lo ha gestionado, los lineamientos de la cartera de inversión establecen claramente cuáles son los documentos en tiempo y forma que tienen que ser presentados y el alcalde no lo ha hecho y no lo hizo en el 2023 y 2024. Probablemente no lo hará en el 2025, pese a que está en la cartera de inversión”, reiteró.

Comentó que ya habló con las autoridades, el planteamiento que hizo en esa comisión, fue un llamado de auxilio a las autoridades del Estado.

“De nada sirve que el gobernador Manolo Jiménez se esté llevando muy bien con la presidenta Claudia Sheinbaum, y presumen de la colaboración que hay entre el gobierno del Estado y la Federación, si a la hora de la hora, cuando el dinero público federal llegue a Coahuila, se le apoye a que invierta, si a la hora de la hora como pasa en el caso de Torreón, los alcaldes son incapaces de gestionar el mínimo necesario para poder acceder a este presupuesto”, precisó.

Explico que el recurso lo tiene Conagua, porque es el Ramo 16 que está asignado a medio ambiente y recursos naturales asignado a Conagua en la cartera de inversión en la Secretaría de hacienda.

“Ahí está, y esa es la instancia que estaría encargada de gestionarla si y sólo si el Ayuntamiento como la autoridad responsable del proyecto o la autoridad responsable del proyecto, hace lo pertinente en materia de gestión, no lo ha hecho”, declaró.

Expuso que hasta ahora, no ha podido liberar la no objeción por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a nivel federal, pero no lo ha podido liberar el municipio porque no se presenta, no insiste, no da seguimiento, ni tampoco ha podido liberar los estudios de factibilidad que implican asignar terrenos específicos para la construcción de esta obra.

“No lo han hecho porque no quieren avanzar porque hay celo político de que el proyecto más importante de inversión en materia de drenaje, lo vaya a hacer el gobierno de la cuarta transformación, y no el suyo, por eso intentó irse a Bruselas Bélgica a sacar dinero de un concurso internacional que a la hora de la hora nadie no supo explicar por qué no logró gestionar ese recurso”, puntualizó.

Insistió en que el proyecto es muy valioso como para dejarlo en manos del alcalde, por lo que se meterá para apoyar a los empresarios y a las organizaciones de la sociedad civil a que este proyecto, el más importante en materia de drenaje, se concrete con la disposición que ha notado, con las instancias federales.

Rumbo al juicio político de Román Alberto Cepeda

“El siguiente paso, y siempre lo he dicho, o el alcalde Robán Alberto Cepeda pide licencia para que entonces se deslinden responsabilidades en todo lo que se le ha acusado por propios y extraños en la gestión al frente del Ayuntamiento de Torreón y liberar de toda sospecha que hay actos de corrupción”, sostuvo.

Y es que según señaló, todo parece indicar que quiere enterrar la corrupción en un pacto de impunidad.

“¿Como Robán le va a entregar a Robán lo logrado por Robán, para que Robán le de seguimiento a lo logrado?. En enero que va a volver a entrar, el esta tratando de legitimar este proceso con la construcción de un consejo de transición apócrifo, espurio, que no tiene un correlato en la ley, porque la única autoridad competente es la Contraloría Municipal”, cuestionó.

Recordó que no hay en el reglamento de entrega recepción, ninguna posibilidad de lo que es ese consejo determine sea ley, pero está intentando con personajes afines a su grupo político enterrar la corrupción de su primer gobierno.

“Entonces o se separa para poder proceder a una investigación con una auditoría, ya sea la Superior del Estado o de la Federación, o vamos a tener que proceder a un juicio político que obligue por parte del Congreso al alcalde a separarse del cargo y entonces poder investigar qué es lo que está pasando en el Ayuntamiento de Torreón. Tenemos mucho pueblo para tan poquito alcalde, y no es posible, y yo tengo una responsabilidad con mi ciudad y con mi pueblo de protegerlos de la corrupción y del abuso de su alcalde”, afirmó.

Por tal motivo, dio a conocer que ya se está integrando el expediente para poderlo presentar cuanto antes, pero le faltan 26 días a diciembre.

“Eso significa que son 26 oportunidades que el alcalde tiene para volverla a regar y demostrar sus verdaderos colores, su verdadero talante, corrupto y autoritario, es el peor alcalde en la historia de Torreón”, reiteró.

Por tal motivo, dijo que tan pronto como tenga el expediente, lo va a presentar a la Comisión Instructora de Juicio Político, para que en Comisión Dictaminadora se determine si hay o no suficiente material para poder desaforar a Román Alberto Cepeda y retirarle su inmunidad procesal.

“Terminada la agenda de Congreso en materia de presupuesto, ley de ingresos y nombramientos, es que se abre la posibilidad de qué ya podamos presentar el juicio político”, concluyó.