México y elusiva anfictionía

La semana que termina nos muestra un cúmulo de situaciones de lamentable desorden en nuestra América Latina. Presa de confusiones sociales y políticas de todo tipo, y víctima de abusos gubernamentales igual de ilimitada crueldad de mafias los 500 millones de empobrecidas

Sociedades, no encuentran en sus gobiernos los caminos de solución a sus problemas.Las estadísticas financieras a veces arrojan luz y pretenden disimular el profundo quebranto económico. Los políticos, todos ellos sin excepción, se encuentran repitiendo promesas incumplibles para asegurar su permanencia en el poder. Tres casos vienen a cuento:

ECUADOR: Tras las impertinentes declaraciones de López Obrador sobre las elecciones del 2023, en las que mencionó que la candidata perdedora Luisa Gonzalez, protegida del ex presidente Correa, fue vinculada injustamente al asesinato de Fernando Villavicencio, culpando esta versión a los medios de comunicación.

El presidente Daniel Noboa reaccionó a estas "desafortunados" señalamientos de AMLO declarando "persona non grata" a nuestra Embajadora Raquel Serur Schmeke. Ahora la Cancillería mexicana informa que traería a México a la embajadora por razones de seguridad. El asunto no ha terminado puesto que, en otro caso, Jorge Glass ex vicepresidente de Ecuador, acusado de peculado, se refugió. en la embajada de México para evitar su arresto. Se confirma que le daremos asilo a Glass en lugar de facilitar su entrega en lugar de entregarlo a la justicia.

PERÚ: Se tardó mucho tiempo para que México reanudara relaciones con ese país ya que AMLO insistió en proteger al destituido expresidente Pedro Castillo hasta el grado de que México se negó a transferir la presidencia de la Alianza del Pacifico a la señora Boluarte. A lo largo de estos meses sin embargo, de acuerdo a la Cancillería del Perú, ha habido reiteradas expresiones de las más altas autoridades" de México sobre la situación política de Perú, que son violatorias del principio de la no intervención", a raíz de lo cual esta semana se ordenó la salida del embajador Pablo Monroy declarándolo persona non grata.

BOLIVIA: La Presidente Jeanine Añez declaró persona non grata a nuestra embajadora María Teresa Mercado que en su momento otorgó asilo al derrocado Evo Morales personaje que fue objeto de innúmeras atenciones del gobierno de México con amplias facilidades de transporte mientras esa figura no hallaba país que aceptase albergar a esa figura del izquierdismo latinoamericano.

Estas confusas experiencias poco nos alientan. Son una confirmación de estéril antropocentrismo a que ha llegado el largo proceso que nos llega desde la instauración del industrialismo deshumanizado como herencia del Siglo XVIII.

Lopez Obrador ha presentado a la sociedad mexicana un programa de decisiones que pretenden una salida diferente a los problemas del nuevo milenio. Realizar una profunda redefinición de paradigmas y una transformación política y socioeconómica del país. No hay duda de que se requieren más no por la vía que él propone.

Para los asuntos internacionales ha dado rienda suelta a su propósito de trabajar con todas sus fuerzas para fortalecer la influencia de la izquierda en América Latina y frenar los postulados de la economía de mercado.

Las reacciones que ha cosechado han dependido del grado de influencia que pueda hacer valer el gobierno de México en asuntos de inmediata importancia. Es evidente que para los países vecinos centroamericanos son inevitables el efecto de las decisiones en materia migratoria donde es urgente obtener apoyos tangibles de Estados Unidos de reglamentaciones y financieras.

La reacción de los demás países latinoamericanos es muy diferente y es menor a medida que es mayor la población y el peso de sus respectivas economías. Ya no se trata de los "estados desunidos del sur", antigua descalificación que ahora se supera cada vez más en todos sentidos por un potencial cada vez más visible. Se demanda un mayor esfuerzo hacia la coordinación de programas de desarrollo coordinado por los intereses regionales.

La posibilidad de realizar el potencial continental excluye los ensayos ideológicos impuestos y apunta hacia la concisión en los programas sociales enfocados a la mayor producción de los bienes y servicios necesarios acordes a las metas programadas.

La gestión de López Obrador desorganizada, frustrada y obsoleta nos deja lecciones claras que hay que atender con programas metódicamente ejecutados.

