México eje del mundo

Canadá es nuestro socio dentro del T-MEC y es pieza indispensable dentro de nuestras relaciones económicas internacionales, particularmente en los momentos actuales. Es nuestro interés, sin embargo, recordar la necesidad de mantener un mínimo de diversificación en nuestro comercio exterior.

Canadá tiene orígenes políticos muy diferentes a los de México. Colonizado originalmente por varios países europeos, retiene esas raíces, junto con la indígena, en su cultura. Sus características actuales como su membresía de la OTAN que implica graves compromisos de carácter militar junto con intereses de todo tipo. En lo cultural Canadá ha intentado practicar una política que le asegure su individualidad frente al mundo entero y particularmente frente a la masiva embestida cultural de los consorcios portadores de publicidad norteamericanos.

Por otra parte, mantiene opciones para los trabajadores de mano de obra altamente especializada procedentes de cualquier país, como por ejemplo, en medicina e ingeniería. También es uno de los países con una política migratoria que permite acuerdos laborales que son un modelo a seguir para otros países para lograr así una renovación periódica, como lo han sido numerosos de los sucesivos convenios de trabajo que han permitido a cientos de millares de mexicanos aprovechar periódicamente sus empleos temporales.

Son notables las diferencias en materia de evaluación de los países socios del T-MEC, donde luce particularmente clara la dependencia hacia Estados Unidos de Canadá y México en aspectos económicos y sociales.

Empresarios de ambos países están fomentando el diálogo para llegar a la revisión del T-MEC en el 2026, con una visión conjunta especialmente en medio de las polémicas que han surgido por la llegada del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

La coyuntura actual en que los tres países miembros buscan evaluar las ventajas de los resultados en términos específicamente económicos conduce reconocer los progresos económicos y sociales de los países socios.

Hay, sin embargo, otras opciones que están en juego para los países del T-MEC como es el caso de China. México no puede dejar de ser reconocido dentro de una estrategia política y social occidental que está comprometida dentro del T-MEC. Esta realidad no impide que se reconozca en la práctica que nuestro país tiene que sortear los muchos dilemas que se le presentan por su posición geográfica y que tanto Estados Unidos como China ven como una ventaja primordial. El caso es prístinamente evidente a la luz no sólo de las compras oficiales de productos chinos, sino también por las fuertes adquisiciones que hacen los gobiernos estatales.

El dilema es para el gobierno mexicano hacer caso omiso del obstáculo que el T-MEC impone a los productos elaborados bajo licencia ya sea de China o de México.

Dentro del marco anterior, el presidente Trump se opone terminantemente a toda expansión china. El asunto está plenamente establecido en el marco de la Sección segunda del Tratado México-China, que obliga a México a sujetarse a la aprobación de los otros dos miembros del T-MEC.

Son críticas las decisiones que tiene que tomar el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum ya que definirán el rumbo político que tomará el país en los próximos años, en los términos de acatar o no la pretensión norteamericana de tomar un solo partido a su favor.

Se verá pues, que la posición geográfica ha hecho que nuestro país goce de una privilegiada opción para vender sus productos agrícolas y manufacturados al mundo entero.

En los años que vienen las posibilidades de emplear la basta reserva de mano de obra de las pequeñas y medianas industrias espera ser incluida dentro de esta estrategia trilateral.

