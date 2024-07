Messi y compañía, buscan el pase a la final

Protagonistas del partido inaugural hace casi tres semanas, Argentina y Canadá vuelven a verse en la Copa América por el pase a la final.

Más allá de lo que está en juego, la radiografía actual de las selecciones muestra cambios previo al enfrentamiento en Nueva Jersey.

Argentina empezó la defensa del título con una victoria 2-0 en Atlanta, gracias a los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el segundo tiempo.

No fue un triunfo cómodo, ya que la Albiceleste tuvo que exigirse para romper el compacto bloque defensivo de Canadá en una cancha de césped natural recién instalada que desató críticas - "Parecía un trampolín", se quejó el arquero argentino Emiliano Martínez sobre el pique de la pelota.

Argentina se encuentra en las semifinales en gran medida por su guardameta. El "Dibu" agrandó su leyenda con la selección en la victoria 4-2 por penales sobre Ecuador en los cuartos de final al tapar los primeros dos remates de la tanda.

Salvó a una Argentina que padeció bastante ante Ecuador al empatar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios. Excepto un breve lapso al final de la primera parte, después del gol de cabeza de Lisandro Martinez, el equipo de Lionel Scaloni - especialmente su mediocampo - estuvo maniatado por los ecuatorianos y casi que ni generó peligro.

Más alarmante fue la casi nula aportación de Lionel Messi. Excluyendo haber ejecutado el córner que acabó en el tanto del zaguero central, el capitán gravitó muy poco tras reaparecer de una dolencia muscular y falló el primer penal de la tanda, luego que Kevin Rodríguez igualó en los descuentos.

Se sobrevivió y Argentina dice presente en la séptima semifinal de sus últimos ocho grandes torneos - el Mundial de 2018 es la excepción.

Canadá, por su parte, ha ido de menos a más.

Asombra pensar que su técnico Jesse Marsch asumió las riendas recién en mayo, llegando a la copa antecedido por un par de amistosos contra Holanda y Francia. Pero en un muy poco tiempo ha logrado consolidar a un equipo cuya gran virtud es la velocidad de sus laterales y atacantes, con Alphonso Davies como el gran exponente.

Tras quedar segundos en su grupo por delante de Perú y Chile, los canadienses desbarataron los pronósticos al dar cuenta a Venezuela - que venía de una primera fase perfecta - al imponerse 4-3 en los penales.

Canadá crea ocasiones pero perdona demasiado. En su primera Copa América, han excedido las expectativas tras haber marcado apenas dos goles en cuatro partidos, incluso jugando con superioridad numérica ante Perú y Chile. Debieron haberse ahorrado los penales contra Venezuela, ya que desperdiciaron una catarata de oportunidades al contragolpe.

SIEMPRE DEBE JUGAR

La antesala al partido contra Ecuador tuvo a Argentina pendiente a la condición física de Messi, la pierna derecha en concreto.

El astro de 37 años completó los 90 minutos, pero su falta de ritmo fue evidente.

Argentina necesita que Messi esté más enchufado al saltar a la cancha del estadio MetLife.

Sin embargo, Lionel Scaloni señaló enfáticamente que Messi está confirmado.

"El nivel de Lionel Messi está bien, es fundamental para nosotros", indicó Scaloni en la previa del encuentro. "Con eso basta. Leo está bien, mañana (hoy) será parte del partido".

Al frente de la Albiceleste desde 2018, Scaloni aseguró que tiene un entendimiento armónico y honesto con el capitán argentino sobre su disponibilidad.

"El 99% de las veces está para jugar. Nunca me pasó que no esté para jugar. Cada vez que salió a la cancha, estaba para jugar. Y está para jugar, sin dudas", afirmó.

"Es una decisión muy franca. Le pregunto, '¿cómo estás?'. Si dice, 'no estoy bien', bueno juegas los últimos 30", remarcó.

"Cuando él está en condiciones juega siempre, yo que soy el entrenador nunca tendré dudas. ¿Quién tendría dudas?", añadió. "Es verdad que a mí eso no me va a pesar nunca, sé lo que nos puede dar aún no estando en condiciones óptimas, no cometería el grave error de no ponerlo en la cancha sabiendo que a nosotros nos da un montón, así que eso es indiscutible".

MODIFICARÁN

Se avistan modificaciones en el once de Scaloni después del flojo rendimiento en los cuartos de final. Recuperado de una molestia física, es muy posible que Marcos Acuña regrese al lateral izquierdo. Leandro Paredes volvería al medio en sustitución de Enzo Fernández. Ángel Di María y Álvarez asoman para acompañar a Messi en el ataque luego que Nicolás González y Lautaro Martínez (autor de cuatro goles) lo hicieran ante Ecuador.

Aparte de los tres Martínez, la otra pieza destacada en Argentina ha sido Alexis Mac Allister. El volante de Liverpool ha aportado dos asistencias en el torneo, completando 122 de sus 135 pases (70 en la mitad de campo del rival) y volverá a cargar con la tarea de abastacer balones a los atacantes.