Mejora considerablemente el servicio de salud en hospitales de Madero y San Pedro

Se ha mejorado considerablemente la infraestructura y los servicios en los hospitales y los 23 centros de salud, que hay en los municipios de Madero y San Pedro, incluso se cuenta con un abasto de medicamentos de aproximadamente un 70 por ciento.

Lo anterior lo dio a conocer el coordinador médico de la Jurisdicción Sanitaria número siete, Juan Carlos Baena Reyes quien recordó que, hace aproximadamente un mes que la Secretaria de Salud, inició con el surtimiento de los almacenes, en cada jurisdicción, por lo que manifestó: “Ya no hay manera de decir, no voy al Hospital General, porque no hay medicamento”.

Manifestó que, incluso ahora se contará con más de 180 claves de medicamento, cuando anteriormente eran unas 130 y reiteró que, el porcentaje de abasto de medicinas e insumos en los almacenes es elevado, además y en su momento se empezaron a distribuir en los Hospitales Generales de Madero y San Pedro, así como en los 23 Centros de Salud que se tienen en ambos municipios, así como el área que les corresponde de Sierra Mojada y se rehabilitó la infraestructura.

“Se ha mejorado bastante la infraestructura, se les hizo pintura interior, exterior, computadoras, materiales para los médicos, estuches de diagnósticos, estetoscopios y se ha visto también mejora en los hospitales con la cuestión de los aparatos de clima, se ha mejorado también con aparatos de Rayos X portátiles y en el Hospital General de San Pedro, nos dotaron de un sistema de oxigeno para que se ofrezca un servicio de mejor calidad”.

En su momento el Gobierno del Estado, dio a conocer que se invirtieron 100 millones de pesos para mejorar la infraestructura de los 14 hospitales generales e integrales de las cinco regiones del estado, con la finalidad de dar una mejor atención y ofrecer mejores servicios de salud a las familias coahuilenses.