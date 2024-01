Megafarmacia, sin el 99 % de los medicamentos que puede almacenar

La llamada Megafarmacia, instalación con la que el gobierno federal planeó terminar con el desabasto de medicamentos en el país, opera con sólo el 0.9% del total de medicamentos que puede almacenar; es decir, con base en el número de fármacos que tiene, sólo puede surtir uno de cada 100 fármacos solicitados.

“La farmacia más grande del mundo”, como la nombró el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene una capacidad estimada de almacenamiento de 280 millones de piezas, informó Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) en respuesta a una solicitud de información realizada por EL UNIVERSAL.

Sin embargo, la Megafarmacia arrancó sus operaciones sólo con 2 millones 465 mil 975 piezas, con un valor de 119 millones 81 mil 248 pesos, según detalló Jens Pedro Loh- mann Iturburu, director de la empresa estatal, el pasado 19 de enero en Palacio Nacional durante una conferencia de prensa.

En comparación, para la compra bianual 2023-2024 de medicamentos el gobierno federal invirtió 196 mil millones de pesos para adquirir 3 mil 817 millones de piezas de medicamentos a 334 empresas.

En ese sentido, el titular de Birmex también informó que, hasta el 19 de enero de 2024, el Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud (Cefedis, nombre oficial de la megafarmacia) sólo había surtido 67 recetas en 21 días, de alrededor de 6 mil 364 llamadas que solicitaron fármacos desde su inauguración el 29 de diciembre de 2023.

Desestimó asimismo 4 mil 69 llamadas de personas que solicitaron medicamento, pero que fueron rechazadas al no contar con receta o con los datos suficientes para iniciar el trámite, como la CURP.

Los medicamentos almacenados en la bodega de Huehuetoca, Estado de México, corresponden a mil 190 tipos de medicamentos, con los que según el gobierno federal es posible atender a todos los pacientes que lo necesiten.

No obstante, dicha afirmación ha quedado en entredicho, ya que existen quejas de pacientes que han solicitado fármacos controlados y no se los han surtido porque no hay.

En la respuesta a la solicitud de información de este diario, Birmex también confirmó el déficit que tiene de medicamentos, ya que se le cuestionó cuál es su stock almacenado, a lo que la empresa estatal respondió, por conducto de José Luis Álvarez Carmona, director de Infraestructura y Proyectos de Birmex, que “se cuenta con el stock propio de los institutos de salud: IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar” para surtir las recetas solicitadas.

Es decir, para surtir las recetas la Megafarmacia solicita a las instituciones de salud los medicamentos para surtir las recetas que estas mismas no pudieron dar a sus derechohabientes en principio.

“La Megafarmacia tiene un centro de atención. Aquí se reciben todas las llamadas de los derechohabientes y se les transmite al Seguro Social, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar. Ellos tienen un máximo de tres horas para resolver, luego un rastreo de más o menos una hora entre Birmex con las instituciones y se define si ese medicamento se encuentra en algún punto de la República Mexicana o está en Birmex”, explicó el director general del laboratorio.

EL DESABASTO DE MEDICAMENTOS DE AMLO

El desabasto de medicamentos no es inherente a una administración federal o al partido político en el poder; sin embargo, en el sexenio anterior fue mucho menor que durante el actual.

Además, ha sido un problema que se ha ido agudizando, ya que se ha incrementado el número de recetas no surtidas con el paso de los años. Tan sólo de 2019 a 2022 el gobierno federal no surtió 42.7 millones de recetas a los derechohabientes. En 2018, último año del mandato del expresidente Enrique Peña Nieto, no se surtieron 953 mil 919 recetas, que equivalieron al 0.44% del total de recetas emitidas.

Durante 2019, primer año del actual gobierno, esa cifra subió a 4 millones 40 mil 692, el 1.81% de las recetas; en 2020 dejaron de surtirse 11 millones 325 mil recetas, es decir, 5.92% del total.