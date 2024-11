Me querían hacer “madruguete”: Alfredo Paredes

Ante la proximidad del cambio de la presidencia del comité ejecutivo estatal en el partido Acción Nacional encabezado por Elisa Maldonado, arrecia la división de los grupos.

Dos de ellos muy visibles, el de Torreón encabezado por Gerardo aguado Gómez y Guillermo Anaya, y el de Moclova encabezado por el ex alcalde y diputado Alfredo Paredes López.

Esta pugna interpartidista tiene su antecedente por lo menos 5 años atrás, cuando Alfredo Paredes asumió la presidencia municipal de Monclova por su partido Acción Nacional, y la decisión del Comité Ejecutivo Nacional de colocar a Elisa Maldonado en la presidencia del albiazul en Coahuila.

Este mes de noviembre, en qué se elija la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, será el despegue o el inicio de la carrera por la presidencia del PAN en Coahuila, periodo de 3 años en los que estuvo al frente Elisa Maldonado y quien culmina con no muy buenos resultados.

El principal factor en contra de Elisa Maldonado es la pérdida de 37 de las 38 alcaldías en el reciente proceso electoral en Coahuila, donde solamente se obtuvo el triunfo en la alcaldía de cuatro ciénegas para un candidato del PAN.

Bajo este contexto, el legislador Alfredo Paredes, manifestó que le queda claro que el Comité Directivo Estatal, quiso hacer la misma que hicieron en el PRI nacional, “madruguete”.

“No les salió, o no les está saliendo, lo que sí les pido a la militancia, a los miembros activos del estado, que levanten la mano, que exijan que haya votación interna, hoy todas y todos tenemos el derecho de tener una elección abierta para la elección de los dirigentes estatales, eso es lo que requiere el Partido de Acción Nacional, pues precisamente para evitar la extinción, necesitamos abrir las puertas”, señaló.

Reconoció que es bueno que miembros de diferentes comités alzaron la voz, y esta seguro que se van a sumar más en el transcurso de los siguientes días.

El “madruguete”, comentó que se lo quería hacer la propia presidenta estatal, Elisa Maldonado, y el secretario general, Gerardo Aguado Gómez.

“Pregúntele a ellos, pero está muy claro, lo hicieron en Monclova, en Nueva Rosita, Nava, y en otros pequeños municipios, hay que preguntarles cuál era la intención, a que le tienen miedo, hay que preguntarles a la presidenta y al secretario”, precisó.

Afirmó que la relación con ambos es muy cordial; y en el Congreso del Estado seguir con la convicción de la mano del trabajo en equipo que se está haciendo con el gobernador Manolo Jiménez.

“Y de ahí no nos van a mover, vamos a seguir jalando puro pa’ delante. Yo soy manolista, yo estoy con el gobernador y voy a seguir ayudando”, mencionó.

Asimismo, al ser cuestionado respecto a la posibilidad de cambiarse de partido y “mudarse” al PRI, no negó la posibilidad, pero tampoco la confirmó.

“No se, yo vengo de un gobierno de coalición, estoy agradecido con el PRI, con el PAN, y también con los miembros del PRD que me dieron la oportunidad de competir y hoy, esa oportunidad que me dieron, pues me da la oportunidad de subirme a la tribuna para seguir defendiendo a los coahuilenses”, concluyó.