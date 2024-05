'Me enamoré de mi carrera  y no la cambio', la historia del profe Paco

Es la hora del recreo en la escuela primaria federal "Rotario 100 años", enclavada en la colonia Zaragoza Sur de Torreón. Suena el timbre y los estudiantes de cuarto grado sección "A" corren a su salón de clases para encontrarse con el profe Paco.

Dylan, uno de sus pequeños alumnos, tomó asiento y mientras practicaba las divisiones en su cuaderno, dijo que le nació llevarle un regalo a su maestro, a quien considera un amigo porque le presta su balón para que juegue y le enseña matemáticas, su materia favorita.

"Le di el regalo y le dije que muchas felicidades por el Día del Maestro, nació de mí, espero que le guste, él es bueno, es un amigo, es chido porque nos presta su balón y a veces nos pone matemáticas, mi materia favorita", dijo el niño entre risas; tiene nueve años.

Si Santiago, otro de sus compañeros, tuviera algo que decirle al profe Paco sería que "lo quiero mucho, gracias por ayudarme a aprender, es bueno aunque a veces nos regaña". Daphne, Amy, Bryan y Devany también lo felicitaron por el Día del Maestro y dijeron que es muy divertido y que siempre los hace reír.

Francisco Manuel Sifuentes de la Rosa es docente desde hace 14 años y se siente bendecido porque 13 de ellos los ha dedicado a impartir clases en la primaria "Rotario 100 años", en los turnos matutino y vespertino.

Se considera una persona muy social y humana y está consciente de que su profesión juega un rol primordial en la vida de las nuevas generaciones, sobre todo por el contexto social en el que se desenvuelven.

Herencia

El profe Paco, como le llaman de cariño en la escuela, siguió los pasos de sus padres Francisco Sifuentes y Evangelina de la Rosa, maestros jubilados. Estudió en la Escuela Normal de Torreón y al cuarto año se enamoró de la carrera; su primer año de trabajo fue en el fraccionamiento La Perla y las clases se impartían en casas de Infonavit por lo que tuvo que comprar un pequeño pizarrón. Había 35 niños y niñas distribuidos en el comedor, la sala y algunas habitaciones.

"Y con el paso de los años, poco a poco, pasando entre niños de primero, segundo hasta sexto, desde 6 años hasta 12, me di cuenta que fue la carrera más adecuada para mí, me enamoré de ella y fue algo espectacular que no lo cambio", dijo con emoción.

El profe Paco dice que este 15 de mayo, Día del Maestro, representa un momento propicio para reflexionar sobre todo lo que se ha hecho en el sector educativo para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en nivel básico. Admite que el ciclo escolar 2023-2024 ha sido complicado y con grandes desafíos, ya que arrancó la Nueva Escuela Mexicana (NEM) que busca una transformación completa del sistema educativo y en el caso particular de Coahuila, el magisterio se enfrentó a la no entrega de los nuevos libros de texto de la SEP federal. Los docentes tuvieron que trabajar por varios meses con materiales educativos alternos que les proporcionó el Estado y que no estaban acordes con el Plan de Estudios 2022 de la Federación que contempla siete ejes articuladores y cuatro campos formativos.

"Sí fue muy complicado adaptarse al modelo anterior, al modelo de Coahuila y al modelo de ahorita. ¿Cómo le hacemos?, pues en los Consejos Técnicos platicamos, sacamos un poquito de estrés, nos damos ánimos y compartimos estrategias para llevar a cabo los proyectos y que los niños asimilen ese conocimiento. En el salón trato de hacer conexión con ellos, porque hay días en que llegan desvelados, sin desayunar o hay pleito en la casa, trato de platicar con ellos, darles ánimos y empezar con la clase, echando un chascarrillo que no sea fuera de lugar y que sea una dinámica alegre, en la que tengamos confianza pero que no se pierda el respeto", apuntó.

'Más que instruir'

A sus 37 años de edad, el profe Paco está convencido de que educar es más que instruir. Es escuchar a sus alumnos, emocionarse con sus nuevos aprendizajes, creer en sus capacidades y ocuparse y preocuparse por la formación integral de cada uno de ellos. "Ser maestro es ser doctor, ser psicólogo, ser mamá, ser papá, ser enfermero, ser cura, es un todólogo. Un maestro es ser el ejemplo para alguien más.

Quiero que me recuerden como una persona en la que pueden confiar y que me vean en la calle y me saluden, una mirada no puede engañar, quiero que me vean y me vean con gusto. Quiero dejar un buen futuro para la colonia Zaragoza Sur, después para Torreón y luego para todo México.", expresó. En este Día del Maestro, Francisco celebrará en compañía de su esposa Isamar Escobedo que también es docente de primaria en el vecino municipio de Gómez Palacio, Durango. Además, tiene un festejo en su delegación sindical.

Este 15 de mayo hay suspensión de clases en educación básica para honrar a todos los docentes de México. Una de las cualidades del gremio educativo es estar en todas partes, desde el rincón más alejado y agreste del país hasta el barrio más céntrico de cada ciudad. Históricamente la presencia de los maestros ha sido relevante para generar vínculos, valores, en la vida familiar y social y en la construcción de comunitaria, señala la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).