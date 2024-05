May the 4th be with you: celebra el Día de Star Wars con esta película

"Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana…", es una frase que todo fan de "Star Wars", o como en su momento fue conocida en México, "La guerra de las galaxias", conoce.

Esas son las primeras palabras que aparecen al inicio de Una nueva esperanza, primera película ambientada en el universo creado por George Lucas y que fue estrenada en 1977 (actualmente conocida como el "Episodio IV").

Y aunque este filme es el que inició todo, hoy no te vamos a recomendar ese título, sino el que le siguió en estreno, pues es considerado como el mejor de todos por la crítica: Star Wars: Episodio V - El Imperio contraataca.

De acuerdo con el sitio especializado "Rotten Tomatoes", en un ranking que hizo de las 12 películas existentes en la franquicia -tanto en live action como animadas-, es el filme de 1980 el que ocupa el primer lugar, con un puntaje de 95% de aceptación de los expertos y un 97% del público.

La cinta dirigida por Irvin Kershner, y que puedes ver así como el resto de los títulos de la franquicia en Disney+, continúa después de la destrucción de la Estrella de la Muerte, con los rebeldes siendo perseguidos por el Imperio, entre ellos Luke Skywalker (Mark Hamill), a quien el señor del mal, Darth Vader, busca.

Personajes ya clásicos como Han Solo (Harrison Ford), la Princesa Leia (Carrie Fisher) y Chewbacca (Peter Mayhew) regresan para este título, viajando en el Halcón Milenario en sus intentos por terminar con el Imperio Galáctico.

Pero si ver una sola película de Star Wars no fuera suficiente, en el top 5 de "Rotten Tomatoes" se encuentran además El despertar de la fuerza (en el segundo lugar), Una nueva esperanza (tercero), El último jedi (cuarto) y Rogue One (quinto), títulos garantizados para celebrar la fecha más esperada por los fans de esta franquicia: el Día de Star Wars.

El festejo tiene lugar el 4 de mayo, en referencia a la frase más icónica: "May the force be with you" (que la fuerza te acompañe), pues la fecha puede leerse también como "may the fourth be with you" (mayo 4).