Masacre en Querétaro: ¿Cómo actuará el gobierno de Mauricio Kuri tras asesinato de 10 personas en un bar?

Este domingo, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, reaccionó a la masacre de 10 personas en un bar, donde otras 13 resultaron heridas la noche de ayer sábado. Se trata de un episodio de violencia “sin precedente” en el estado.

Kuri declaró en un video que como le prometió a la ciudadanía “siempre hablará con la verdad", detallando que un grupo armado arribó al lugar ubicado en el centro de la capital, matando a 10 personas y dejando heridas a 13, de las cuales dos se encuentran en estado delicado.

Manifestó que la policía estatal y las policías municipales iniciaron una búsqueda de los presuntos responsables. Agregando que la Fiscalía del Estado también fue notificada, de la que destacó que “siempre ha dado buenos resultados”.

“Lo que te quiero decir a ti, que me escuchas, es que esto no lo podemos permitir y en Querétaro vamos a seguir defendiendo nuestra calidad de vida; lo más fácil hubiera sido no salir a darte la cara, no salir y echar la culpa a otros estados y otras administraciones...”

El gobernador manifestó que no permitirá acciones como el ataque armado y anunció que se reunirá con su gabinete de seguridad, al que acudirán los mandos de zona de Guardia Nacional, Sedena, del gabinete de Salud, de la Fiscalía estatal y el presidente municipal de Querétaro.

Solicitó el apoyo de la ciudadanía para mantener la calidad de vida en el estado y reiteró su compromiso con brindar seguridad a la población.

“En Querétaro la tenemos (la seguridad) y la vamos a seguir teniendo, somos muchos más los buenos y no vamos a permitir que nuestra tranquilidad, que nuestra calidad de vida, sea lastimada por personas de fuera”.

Kuri criticó a quienes han hecho señalamientos a partidos políticos y pidió evitar causar miedo, luego de que circulara la noticia falsa de que había 20 balaceras en diferentes puntos de Querétaro.

“Haciendo eso lastimas también a la Federación, a México y lo más importante, lastimas a Querétaro”.

El más reciente multihomicidio también ocurrido en Querétaro fue cuando en una riña en una carrera de caballos murieron cinco personas y otras cinco resultaron heridas el pasado mes de octubre de 2023.

La masacre en bar Los Cantaritos de Querétaro

Diez personas, tres mujeres y siete hombres, fueron asesinados y al menos siete resultaron heridas en un ataque armado en un bar de la ciudad mexicana de Querétaro, centro de México, informó este domingo la Fiscalía General del Estado (FGE).

En un comunicado, la Fiscalía relató que derivado del reporte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, la institución se enteró de "la agresión registrada en un bar de la zona centro de la capital del estado", del mismo nombre y abrió la investigación correspondiente.

Dijo que al lugar de los hechos llegaron agentes de Servicios Periciales y confirmaron el deceso de 10 personas, 7 hombres y 3 mujeres, "y recabaron los indicios balísticos del lugar", mientras que en el municipio de El Marqués, también en Querétaro, otro equipo identificó un vehículo relacionado con los hechos".

Previamente el secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Luis Ferrusca Ortiz, en un video publicado en redes sociales, informó que el reporte del ataque fue reportado a emergencias pasadas las 21:00 horas y que fue avisado que había una persona detenida.

"Reportaron detonaciones de arma de fuego, en la calle de Circunvalación, concretamente en el bar 'Los Cantaritos'. Al lugar arribaron los cuerpos de emergencia, que corroboraron que cuando menos llegaron cuatro personas armadas, con armas largas, a bordo de una camioneta, misma que fue identificada y se obtuvieron los números de placas", indicó el jefe de la policía municipal.

"Al interior se pudo registrar el fallecimiento de 10 personas y cuando menos siete más resultaron lesionadas", añadió Ferrusca Ortiz, quien informó que los agresores abandonaron el vehículo en el que se trasladaban en el municipio El Marqués, donde le prendieron fuego.