Más de mil casos de dengue se contabilzan en la Región Sureste

De acuerdo con la última información, a la fecha se registran mil 50 casos positivos en la Región Sureste, reveló Roberto Cárdenas Zavala, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No.8 de la Secretaría de Salud en Coahuila.

Recordó que desde agosto se fueron incrementando los casos, cada uno de ellos se atiende con el cerco sanitario, y las fumigaciones que se han solicitado.

Destacó que en lo que va del año, se tiene el registro de cinco decesos, uno de ellos menor de edad, de acuerdo a la información proporcionada por parte de los hospitales a la propia Jurisdicción.

Indicó que existen cuatro serotipos de dengue, los cuales están en el estado.

Aseveró que uno de ellos, como cualquier virus, tiene penetración, efectos más dañino en los órganos, que en este caso es el tipo C.

“Cando se hace el estudio de personas muy graves, que no llegan a morir, o que no son letales pero que tuvieron una enfermedad que ocasionó una baja de plaquetas o más tiempo de evolución, generalmente es ese cero tipo el que han ido identificando, pero esto no significa que sea mortal, si no que ocasiona más daños en los tejidos y obviamente, eso ocasiona más problema de enfermedad”, concluyó.