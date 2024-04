Más de 20 eventuales aceptan reubicación

Mientras el gobierno federal y los estados de Coahuila y Durango no brindan certeza laboral a trabajadores sanitarios con contratos eventuales, hay alrededor de 20 personas de La Laguna que ya aceptaron la reubicación a otras entidades del país que sí se suscribieron a la federalización del sistema de salud, a través del IMSS-Bienestar.

Ayer, autoridades federales estuvieron en el Hospital Nuevo de Gómez Palacio y en el Hospital General de Torreón para que personal eventual del extinto Insabi firmara el Formato de Movimiento de Personal (FOMOPE) que avala la ampliación de su último contrato con la Federación, con vigencia al 30 de junio de 2024.

Después de esa fecha, Coahuila y Durango tendrán que ofrecerles una propuesta de basificación definitiva o bien, el personal tiene la opción de mudarse a otros estados que se incorporaron al IMSS-Bienestar, donde tendrán asegurado un espacio y base.

SIENTEN FRUSTRACIÓN

Ana Isabel Martínez Vázquez, es enfermera general y el gobierno federal le hizo el ofrecimiento de irse a trabajar a un Hospital de Especialidades ubicado en Chetumal, Quintana Roo, con el mismo sueldo y prestaciones de ley.

Aceptó y tiene que presentarse el próximo 13 de mayo del año en curso; tendrá un contrato eventual con vigencia hasta diciembre de 2024, con la promesa de que recibirá su base en enero de 2025.

Aunque tiene parientes en aquel estado, Ana Isabel dice que siente frustración, pues tendrá que dejar a su familia y además, tenía poco de haber sacado un crédito de vivienda. Como ella, hay otras personas que aceptaron la reubicación en otros estados como Zacatecas, San Luis Potosí y Sinaloa.

"Nos dijeron que teníamos que irnos para allá o se nos terminaba el contrato el 30 de junio, hay frustración porque aquí prácticamente se quedan las familias y nosotras nos vamos solas hasta allá, como quien dice hasta el otro lado del estado de Coahuila", expresó.

MESA DE DIÁLOGO

En Torreón, ayer hubo una reunión en el auditorio del Hospital General, entre los trabajadores y representantes de la Secretaría de Salud de Coahuila para abordar el asunto y se acordó una mesa de diálogo en los próximos días.

"No es un favor, sólo queremos que se nos haga justicia. Siéntense, analicen, denos una respuesta lo antes posible, estamos desesperados, trabajando con angustia, con el estrés de no saber lo que va a pasar con nosotros. De nosotros dependen nuestras familias", le dijo un trabajador al subsecretario de Atención a la Salud de Coahuila, Raúl Rodríguez Sánchez.

Por su parte, Eduardo del Río Castañón, vocero del grupo del personal de salud afectado, indicó que han estado presionando a las autoridades para que les de una solución y que en caso de que no sea así, tomarán medidas más enérgicas. Mencionó que lo más viable es conseguir la basificación federal pues los contratos estatales se otorgan con sueldos más bajos.

Rodríguez Sánchez, dijo que el gobierno de Coahuila está buscando garantizar la continuidad laboral de las y los trabajadores y que será en la siguiente mesa de diálogo que se ofrecerá una propuesta pero no brindó más detalles. Comentó que en esta entidad, son 647 personas de distintas categorías las que tienen contratos eventuales, de los cuales, 113 están adscritos a la Jurisdicción Sanitaria No. 6 y 55 de la Jurisdicción Sanitaria No. 7, en La Laguna.

EN GÓMEZ PALACIO

Otra reunión se hizo por la mañana en el auditorio del Hospital Nuevo de Gómez Palacio y la situación es similar a la de Torreón. En esta clínica, el personal tiene más de 20 días con un plantón. En el Hospital Nuevo de Gómez Palacio hay 151 trabajadores de la salud con contratos eventuales mientras que en el Hospital General de Lerdo, son alrededor de 50 personas y unos 70 trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria No. 2. En toda la entidad, son cerca de 500 profesionales sanitarios afectados. En La Laguna de Durango, el personal de salud volvió a enviar un oficio al gobernador Esteban Villegas para exponer la problemática y solicitarle su apoyo.