Marisela Morales Ibáñez, exprocuradora con Calderón, aspira a ser ministra de SCJN

Marisela Morales Ibáñez, extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) en el gobierno de Felipe Calderón, se suma a la lista de aspirantes a ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Esta mañana, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, la exfuncionaria dio a conocer que se inscribió en el Comité de Evaluación del Poder Judicial como aspirante a ministra de la Suprema Corte.

Marisela Morales declaró que "estamos ante una reforma y cambios importantes en el país y creo que debemos participar todos porque es nuestro país y hay que trabajar por él".

"Es importante participar y confiar, tengo mucho reconocimiento a los tres poderes de la Unión. El Poder Judicial ahora enfrenta nuevos retos y es una evolución y una transformación de los poderes", dijo.

"No soy de ningún partido político"

Al ser cuestionada sobre los riesgos de ser vinculada con Felipe Calderón Hinojosa, uno de los principales opositores del actual gobierno, la extitular de la extinta PGR afirmó que el riesgo como funcionario público siempre se corre, pero señala que lo importante es ver la historia de la carrera de la persona.

"Yo no soy de ningún partido político, jamás he militado en ninguno, tampoco soy de ningún grupo político y aparte mi carrera me respalda porque empecé desde abajo", argumentó.

Destaca que, además de ser la primera mujer al mando de la PGR, también fue la primera ministerio público de carrera que llegó a ser procuradora general.

"En toda mi vida, en los diferentes cargos que he tenido, me he conducido conforme a la ley, soy una mujer comprometida con la justicia.

"Así como fue un gran honor estar representando a mi país en otro país cuando fui cónsul general de México en Italia, lo mismo para mí sería un honor y un gran compromiso lograr ser ministra de la Suprema Corte de Justicia, creo que es un servicio invaluable para la sociedad mexicana", aseguró.