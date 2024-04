Mario Iván Martínez narrará cuentos a los niños laguneros

Su padre le inculcó el amor por la música desde muy niño. El actor Mario Iván Martínez (Ciudad de México, 1962) escuchaba entonces como los grandes compositores, Mozart, Beethoven, Bach, jugaban a las notas con su infancia. En un cumpleaños recibió de regalo un álbum de El carnaval de los animales (1886), la suite compuesta por el romántico francés Camille Saint-Saëns; también Pedro y el lobo, cuento narrado por Felicia Montealegre.

Más tarde se formó como actor, nutrido en gran parte por la herencia de su madre: la actriz Margarita Isabel. No obstante, Martínez siempre sintió la necesidad de integrarse a una orquesta; se instruyó en piano y solfeo, incluso entró al coro de la escuela donde estudiaba en Inglaterra. Luego formó el grupo vocal Ars Nova, dedicado a la música medieval y renacentista, donde fue tenor durante 15 años.

Es la unión de estas pasiones que conforman el teatro y la música, lo que propicia que el actor visite La Laguna de nueva cuenta. En esta ocasión, actuará junto a la Camerata de Coahuila en el concierto titulado ‘De liebres, tortugas y bemoles. Fantasía zoológica musical’, el cual constituye una adaptación infantil de Esopo, con música de los compositores estadounidenses Aaron Copland y Leroy Anderson.

El concierto, celebrado en el marco del Día del Niño, tendrá dos funciones: el jueves 25 y viernes 26 de abril a las 20:30 horas. La sede será el escenario del Teatro Isauro Martínez (TIM) y se contará con la dirección del maestro Ramón Shade.

Según se indicó en una rueda de prensa realizada este martes por la mañana en las oficinas de la Camerata de Coahuila, se trata de un menú sinfónico apto para toda la familia. Gracias al maestro Mario Iván Martínez, surgirán personajes como gallinas alborotadas, broncos caballos, gatos bailarines, una tortuga valiente y una liebre orgullosa. Este desfile de animales cobrará vida a través de la palabra y la música.

INFANCIA ES DESTINO

El filósofo griego Sócrates llegó a decir que el ser humano debe conocerse a sí mismo. La frase es profunda, pues las personas son seres en constante cambio. En uno de sus libros, el teórico teatral Konstantine Stanislavski aborda el trabajo del actor sobre su propia persona. Mientras que Mario Iván Martínez concuerda con que es imprescindible conocer al niño interior cuando se realiza teatro infantil.

La reflexión surge tras finalizar la rueda de prensa. El actor, autor también de los libros ‘De niños, estrellas y girasoles. El niño Vicent Van Gogh’ y ‘De niñas, disfraces y un soneto. La infancia de Sor Juana Inés de la Cruz’, responde a la grabadora que existe un afán de convertirse en otros. También transita un apego por lo lúdico, a lo cual un actor no puede renunciar si va a dedicarse a hacer teatro para niños.

“La primera persona que debe pasarla bien, soñar despierto, disfrutarlo como un tobogán, eres tú, si no es difícil contagiar ese entusiasmo. Está ahí, afortunadamente. Yo hago la analogía un poco con el médico. El médico debe recibirse de médico general y después se percata de cuáles son las otras artistas que le apasionan: ‘me quiero dedicar a la geriatría, a la cardiología, ser podólogo’. En mi caso, los niños son como si fuese una especialidad. Es lo que me apasiona, lo que me mueve el alma, el espíritu creativo”.

Los boletos para ‘De liebres, tortugas y bemoles. Fantasía zoológica musical’, ya están disponibles en taquillas del TIM y en la plataforma NewTicket.