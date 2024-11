Esta es la película que Margot Robbie no entiende por qué no fue mundialmente famosa; la encuentras en Netflix

Damien Chazelle dirigió esta película con un reparto encabezado por Margot Robbie y Brad Pitt que apostaba a ser un gran fenómeno de Hollywood, sin embargo no convenció al público.

¿De qué trata Babylon?

Babylon fue la última película del director y guionista Damien Chazelle, responsable de películas como Whiplash (2014) y La La Land (2016), ambas ganadoras de premios Oscar en distintas categorías.

Para su siguiente producción cinematográfica, Babylon (2022), Chazelle contó con un elenco de estrellas de Hollywood, entre ellas Margot Robbie, Brad Pitt, el mexicano Diego Calva, Tobey McGuire, Jean Smart, Samara Weaving y Phoebe Tonkin. Y todo apuntaba a que se convertiría en lo mejor del cine de ese año.

Babylon sumerge al espectador en el Hollywood de los años 20, un mundo de excesos, glamour y decadencia, en el que Margot Robbie interpreta a Nellie LaRoy, una ambiciosa aspirante a actriz dispuesta a hacer lo que sea necesario para alcanzar la fama. Mientras que Brad Pitt, por su parte, da vida a Jack Conrad, una superestrella en declive que lucha por adaptarse a los nuevos tiempos.

Ambientada en Los Ángeles, esta película es una épica cinematográfica que explora la transición del cine mudo al sonoro, y el impacto de esta revolución en la industria y en las vidas de aquellos que la protagonizaron.

¿Por qué Babylon no tuvo éxito?

A pesar de su director y gran elenco, Babylon no logró conectar con el público. Las críticas hacia la película fueron variadas, con algunos alabando su audacia visual y su ambición narrativa, mientras que otros la consideraron excesivamente larga y desenfocada.

Lo cierto es que el desempeño de Babylon en taquilla fue decepcionante, recaudando poco más de 64 millones de dólares a nivel internacional, una cantidad considerablemente menor a su presupuesto de 80 millones de dólares, según Sensacine.

Otros más lo atribuyen a su competencia directa con el estreno de Avatar II: The Way of Water.

Sin embargo, fue la misma Margot Robbie quien en entrevista para el podcast Talking Pictures, ha revelado que no entiende cómo 'Babylon' pudo ser tal desastre:

"Sé que soy parcial porque estoy muy conectada a ella, por lo que obviamente confiaba en el proyecto. Todavía no entiendo por qué la gente la odia. A menudo me pregunto si dentro de 20 años se dirá: 'Un momento, ¿Babylon no fue bien en su momento? Menuda locura'. Es como cuando oyes que 'Sueño de fuga' fue un fracaso."

Tal vez con el tiempo, Babylon obtenga el reconocimiento que se merece, ¿pero a ti qué te pareció esta película?