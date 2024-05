Marea Rosa: reacciones, cuántos acudieron y todo lo que ocurrió en la marcha nacional

Este domingo organizaciones civiles y ciudadanía se manifestaron en la Plancha del Zócalo capitalino con la principal coalición opositora para “defender” a México del presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, según lo explicó Guadalupe Acosta, miembro de la organización.

““No somos neutrales. Vamos a defender nuestra democracia y sus libertades, nuestra Constitución, nuestro país”, señaló ante las personas que se congregaron frente al Palacio Nacional.

Las asociaciones aseguraron que se reunieron cerca de un millón de personas, de acuerdo a información obtenida por EFE, sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno capitalino señaló en su cuenta de X, antes Twitter que la manifestación tuvo una asistencia de cerca de 95 mil personas.

En conferencia en las instalaciones del C5, el Jefe de Gobierno, Martí Batres, y el Secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz, señalaron que la administración local se coordinó desde hace días con los organizadores de la marcha, a efecto de brindarles las facilidades para que pudieran manifestarse libremente, pero dicha movilización coincidió con el plantón de maestros de la CNTE.

"En relación con esto, la empresa encargada de todo el operativo, para que se llevara a cabo, puso vallas en el Zócalo, y dividió a la mitad el Zócalo. Fue la empresa la que puso esto, el Gobierno no intervino absolutamente en esa decisión de la empresa de dividir el Zócalo con vallas, esto por supuesto fue parte de algunos roses que hubo en algunos momentos", explicó Ruiz.

Bajo las plataformas UNID@S y #MareaRosa, 144 organizaciones convocaron a la ciudadanía y al frente opositor Fuerza y Corazón por México a la manifestación, la tercera desde 2022 de este movimiento, así como a firmar el manifiesto 'Por una nueva república'.

Este fue ratificado por la candidata presidencial Xóchitl Gálvez y el aspirante a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada.

En opinión de Acosta, México vive una “amenaza autoritaria” pilotada por López Obrador y por el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), su formación, por lo que la “insurgencia ciudadana” que representa la Marea Rosa “no será una anécdota más”.

La integrante de Sociedad Civil México y encargada de leer el manifiesto, Ana Lucía Medina, advirtió de que, el próximo 2 de junio, en las elecciones más grandes de la historia del país, “tocará dar la batalla final”.

De hecho, esta concentración clamó por “defender la República” en un claro evento de apoyo a Gálvez y a los abanderados de su misma coalición, por lo que se abandonó el tinte apartidista que tuvieron anteriores convocatorias.

“La República está en peligro por la amenaza de un partido y de una candidata (Claudia Sheinbaum) de destruir las instituciones, por el crecimiento impune del crimen organizado”, desgranó Medina.

Los ciudadanos Andrea y Alejandro, que asistieron a la manifestación acompañados de su hijo pequeño, denunciaron los “tintes autoritarios” del Gobierno y el miedo de que, si Morena se mantiene en el poder, “posiblemente, no se votaría” más.

“El traer a mi hijo es (porque) quiero lo mejor para él y que pueda tener la libertad de exigirle al Gobierno poder votar por el Gobierno que quiera e, incluso, participar en la vida pública”, aseguró Alejandro.

Enfrentamiento con los docentes

A primera hora de la mañana, los primeros manifestantes se enfrentaron con los docentes acampados también en el Zócalo, quienes están en paro indefinido hasta que el Gobierno de López Obrador ejecute sus peticiones, como un incremento de salario por encima del 10 % que ya anunció el presidente.

El representante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Jerónimo Maurilio Morales relató que los concentrados en la marcha opositora quitaron “con mucha violencia” las vallas que cercaban el campamento.

"Ni un voto" a Máynez

Por otro lado, la organización de la Marea Rosa lanzó un mensaje al candidato también opositor de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, a quien se acusó de ser la “comparsa” de Morena y de su aspirante presidencial, Claudia Sheinbaum.

“Con una actitud frívola y banal, aparenta no entender la amenaza autoritaria que vivimos”, opinó Acosta, por lo que exigió no dar “ni un voto de la Marea Rosa a MC”.

Gálvez, quien fue recibida con gritos de “presidenta”, subrayó que la concentración defiende unos principios que van más allá de “cualquier división de partido”.

“Mexicanas, mexicanos, antes que partido, tenemos República, democracia y tenemos México”, aseveró la candidata, segunda en las encuestas.

En su intervención, Taboada confió en que el llamado de la Marea Rosa es “la última parada” antes del “triunfo” en las elecciones, por lo que animó a la ciudadanía a salir a votar.

“Tenemos que desbordar esas urnas de votos para lograr que el gerente de Palacio se vaya por fin a su rancho a descansar”, zanjó el aspirante a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México con la mirada hacia la sede del Gobierno federal.

En esta elección nos jugamos opresión o de libertad: Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez Ruíz, quien participó como oradora principal advirtió que lo que está en juego en las elecciones del próximo 02 de junio, es decidir si México vive los próximos años entre el odio o en la libertad.

"En estas elecciones no solo nos jugamos la Presidencia y el Congreso, nos jugamos nueve gubernaturas, nos jugamos si los siguientes años serán de opresión o de libertad", declaró.

Entre gritos de "Libertad, libertad, libertad" por parte de los asistentes, la candidata a la Presidencia por la coalición Fuerza y Corazón por México, advirtió a "quienes se sienten invencibles", que el pueblo mexicano siempre ha elegido ser libre.

"Que escuchen dentro de Palacio Nacional; México siempre será libre, México siempre será libre", gritó.

Frente a un zócalo repleto de personas vestidas de rosa, con banderas blancas, rosas, e incluso rojas, amarillas y azules que portaban simpatizantes del PRI, PRD y PAN, Gálvez Ruíz cuestionó:

"¿Están listos para votar y defender la vida? ¿Están listos para votar y defender la verdad? ¿Están listos para votar y defender la libertad?"

Sostuvo que para ella, más importante que ganar es el para qué quiere ganar.

"Vamos a ganar, para dar, no para recibir, para compartir, no para arrebatar, para servir, no para servirnos, vamos a ganar, no para insultar, para unir, no para dividir, vamos a ganar para llevar medicinas a los enfermos, agua a los sedientos, y protección a quienes viven en pobreza. Vamos a ganar para ser una clase media fuerte, para reunir a las madres con sus hijos y para reconciliar a las víctimas con la justicia, vamos a ganar para que llegue la prosperidad y el progreso, para tener un país donde nadie se quede atrás", aseveró.

Madrid, Barcelona, Londres y otras ciudades se suman a la Marea Rosa

Al grito de "¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede!", decenas de personas participaron hoy en Madrid y otras ciudades del mundo en la llamada Marea Rosa.

La gente en la capital española llegó con banderas mexicanas y pancartas con lemas como: "¡Ya Basta! 180 mil homicidios. Me obligaron a emigrar", o "Por un México sin miedo" y se manifestó frente a la embajada de México, donde entonaron el himno nacional.

En Barcelona, también en España, poco más de una decena de personas se manifestaron a las puertas del Consulado mexicano, con pancartas que decían: "El populismo es el cáncer de México", "Xóchitl presidenta", "En defensa de la República" o "Inundemos las urnas". Llamaron a votar en masa el 2 de junio.

En Londres, la gente llevaba pancartas que decían: "Democracia", "Justicia" y "Libertad". Expresaron su apoyo a la candidata Xóchitl Gálvez, de la coalición "Fuerza y Corazón por México" (PRI, PAN y PRD).

En la isla de San Bartolomé, en las Antillas francesas, una mexicana posteó: "Viva México", "La Marea Rosa". Señaló en la plaza pública de la isla se colgó una bandera mexicana, en solidaridad con la manifestación en México.

Estaban previstos actos y/o manifestaciones en hasta 102 ciudades, incluyendo en Canadá y Estados Unidos y Europa.

Mario Delgado acusa que Marea Rosa fue un acto partidista

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó que la movilización de la Marea Rosa no fue un acto de la sociedad civil, sino un evento impulsado por el PAN y PRI.

"Es 100 por ciento un acto partidista", dijo. Y añadió que "se fiscalizara, que se incluyera en los gastos de campaña, pero no solo los de la marcha de hoy; habría que investigar las anteriores como actos anticipados de campaña".

"La derecha confirma una vez más que su verdadera doctrina es la hipocresía, porque se visten de rosa, pero en realidad son PRIANistas. La marcha de hoy fue del PRI y del PAN. Hay que llamarla por su nombre", dijo.

Acusó que hay doble discurso, ya que esta movilización no surge de la organización de la sociedad civil, sino que se trata de un movimiento desde las dirigencias del PAN y del PRI.

El líder de Morena reiteró que el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha sido equitativo, y que ha sancionado injustamente al partido Morena.

En tanto, mostró su coincidencia con la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, que llamó a los organizadores de Marea Rosa a que reflexionen sobre el uso del color rosa, el cual utiliza el INE en su imagen institucional.

"Yo creo que lo que hace la presidenta del INE lo hace de manera correcta. Se debe de cuidar la institucionalidad y no permitir la confusión de la gente; entonces que no utilicen los colores institucionales del INE", sostuvo.