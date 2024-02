Marco Gómez Saucedo, tradición de la plástica en Coahuila

Tenía alrededor de 12 años de edad cuando su padre, el arquitecto Alfonso Gómez Lara, le indicó que debía tomarse el arte en serio. Recuerda verlo pintar en su estudio de Saltillo esos sábados por la tarde, prefería estar ahí que salir a jugar con sus amigos. La pasión pictórica lo llamaba, como si una voz interior le hablase en silencio.

El maestro Marco Antonio Gómez Saucedo (Saltillo, 1952), quien recientemente recibió la Presea Manuel Acuña 2024 de manos del ayuntamiento de Saltillo, a través del Instituto Municipal de Cultura, continúa reproduciendo sus memorias a través del teléfono. Describe las costosas hojas para acuarela que le daba su padre para practicar, al tiempo que trataba de guiarlo.

“Y entonces, así es como me inicio, fíjate, hace 56 años, dentro de la pintura, le fui agarrando cariño”.

En este recorrido, indica que la acuarela (la cual está presente en gran parte de su obra), más que una técnica, supone una disciplina. La acuarela no da cabida al error, el artista debe ser cuidadoso y conocedor de los materiales que emplea.

“La acuarela no admite errores. No usas el color blanco, el blanco es el papel. El único vehículo que uno tiene para aglutinar el pigmento, para plasmarlo, para conjuntarlo, es el agua. Es muy difícil, por eso digo que es una disciplina. Quien no sabe dibujar, que no pinte acuarela”.

El dibujo es la clave de toda técnica plástica, la base de todo buen pintor. “Pero te digo, la dificultad técnica de la acuarela fue lo que a mí me fue llamando. Por ejemplo, estás pintando en una hoja de acuarela y cometes un error, ya no lo puedes corregir. Y en óleo estás pintando, cometes un error, y puedes pintar un cuadro arriba”.

Empezó su trayectoria con tan sólo 17 años. Era 1969 y recibió el primer premio del ‘Concurso sobre Saltillo’, convocado entonces por el Departamento de Turismo del Estado. Inauguró su primera exposición individual en 1973, en la Galería de Arte de Saltillo.

Desde entonces ha logrado 27 exposiciones (cada una amalgamada con 40 obras originales) individuales, 17 primeros premios nacionales e internacionales en países como España y Francia, además de 45 antologías y 16 viajes de estudio.

“Ha sido un recorrido de 56 años, donde hemos llevado el nombre de México y de Coahuila”.

Marco Antonio Gómez Saucedo ha tenido la oportunidad de que sus exposiciones han sido inauguradas por personalidades como el expresidente José López Portillo, la exprimera dama Cecilia Occeli de Salinas de Gortari y Rafael Tovar y de Teresa.

“Estoy en el tema de la pintura por una pasión, por un amor, por una ilusión, por una entrega total en algo de lo que crecí. Es decir, mi padre guía mis pasos a temprana edad y a mí me entra el gusanito y le sigo. De hecho, había días que, por ejemplo, pintaba algo, no me gustaba y me iba a dormir, pero me iba a dormir un poco molesto, porque no logré algo. Entonces aquí hay que entregar con pasión, con amor, ilusión, con estudio, no diría sacrificio, pero sí con una entrega. Esto es como todo, esto es como la tierra: si tú haces como que la trabajas, la tierra hace como que te da”.