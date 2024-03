Marchan por asesinato de los mellizos Vianey y Gabino

Vecinos, maestros y organizaciones civiles marcharon este martes en Yecapixtla para exigir a la Fiscalía General del Estado detener al o los homicidas de los mellizos Vianey y Gavino, cuyos cuerpos fueron encontrados en una barranca del municipio.

Los padres de los menores encabezaron la marcha con una lona que llevaba las fotos de sus hijos. "Esto no debe pasar con los niños, con nadie. Yo soy pobre, trabajo en el campo, exijo justicia y que las autoridades me digan cómo van las investigaciones. No sabemos nada, grita Juan Rosete, padre de los menores.

Este lunes, en un video que circuló en redes sociales, se captó el trayecto de los niños, acompañados de dos mujeres, rumbo a la escuela y a un sujeto que, de acuerdo con investigaciones preliminares de la fiscalía, es el principal sospechoso.

La desaparición de los mellizos ocurrió el jueves pasado luego de salir de su casa en la colonia Paraíso Escondido rumbo a la escuela primaria "Narciso Mendoza" a la cual no llegaron.