Marchan como protesta a la reforma judicial

Miles de personas, entre trabajadores del Poder Judicial de la Federación y ciudadanos que se solidarizaron con el movimiento, marcharon por el bulevar Independencia de Torreón para visibilizar su rechazo a la reforma judicial como se planteó en la iniciativa presidencial, al afirmar que, de ser aprobada, se perdería la carrera judicial y la independencia de esta institución.

Este domingo jueces, magistrados, actuarios y personal en general participaron en protestas que se realizaron de manera simultánea en todo el país. En la región, se reunieron a las 10:00 horas desde la calzada Colón al edificio de mayores dimensiones del Poder Judicial en Torreón, ubicado en bulevar Independencia número 2111 oriente.

Vestidos de blanco y con las palabras #TodosSomosPJF, los trabajadores llevaban decenas de Banderas de México que ondeaban al caminar, mientras que en los carriles adjuntos automovilistas les manifestaban su apoyo al tocar el claxon o su rechazo en algunos casos. Entre las pancartas se leía “No a la justicia de tómbola”, “Si México se informa no pasa la reforma”, “Porque juzgar no es un asunto de popularidad, no a la reforma judicial, el juez imparcial es de carrera judicial”, “Independencia judicial”, “División de poderes, respeto a la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación”.

(ENRIQUE CASTRUITA)

Los trabajadores, adscritos a 30 sedes de este organismo en la región, mantienen un paro de labores que cumple ya una semana con motivo de su inconformidad por la reforma judicial, que advierten será catastrófica para el país y que atentará no solamente contra sus prestaciones laborales sino contra la justicia y la ciudadanía, de ahí que han pedido la colaboración de la gente. En este sentido, hubo sociedad civil que se sumó a la protesta.

Pese a que se mantiene un paro de actividades desde el pasado lunes, el personal aclaró que sí se ha laborado en casos urgentes de la ciudadanía.