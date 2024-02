Manifiesta CLIP inconformidad por retenes en circulación de accesos a Torreón

Empresarios del CLIP manifestaron su inconformidad por los retenes, pues consideran que sólo causan molestias a la ciudadanía y que los delincuentes no circulan por aquí, por el contrario, buscan otros cruces.

Rodolfo Silva Rosales, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), dijo que "todo mundo saben dónde están los delincuentes, por qué no los van a buscar los grupos de investigación militar".

También mencionó que persiste la inseguridad en las carreteras, lo que ha derivado en un incremento en los precios de los productos de la canasta básica, porque los transportistas deben pagar cuotas al crimen organizado.

En este sentido, se pronunció porque los grupos de investigación militar vigilen las carreteras, e indicó que buscaran hacer un exhorto a la Cámara de Diputados.

"Que saquen a los grupos de investigación del Ejército a combatir a esos grupos delincuenciales que están en todas las carreteras, la gente ya no puede circular por toda la República porque los asaltan, les incendian el coche, etc., pero las víctimas más comunes son los traileros", expuso.

El titular del CLIP dijo que el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional significa una erogación considerable de recursos que cuestan a los ciudadanos, pues aseguró que cuentan con sueldos muy altos y son más de 300 mil elementos.

Cuestionó que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador haya enviado un buque completo a Panamá para buscar a una persona, mientras que en el país las familias lloran a sus desaparecidos sin obtener apoyo de ninguna naturaleza.

"Los transportistas no tienen ninguna respuesta, ¿acaso vemos al Ejército patrullar las carreteras? No hay, necesitamos ser más estrictos con las sanciones, porque son muy ligeras, salen con que el expediente está mal integrado, mientras las familias ya no pueden salir libremente", expresó.