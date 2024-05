Luz Elena Morales: su ‘bandera personal’ es el feminismo y priorizar a la ciudadanía en el Congreso del Estado

Este miércoles El Siglo de Torreón recibió en el foro de Siglo TV a la diputada Luz Elena Morales, como parte del programa Lado B. Habló sobre los retos que enfrentado para lograr un Congreso de puertas abiertas y manejar una agenda en conjunto entre los diferentes grupos parlamentarios.

Morales es la primera mujer presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Coahuila en más de 200 años, una gran responsabilidad de que la señaló, se siente "honrada".

La diputada habló cara a cara con Socorro Muñoz, coordinadora editorial de El Siglo, en donde destacó varios puntos.

Sobre la responsabilidad que implica ser la primera mujer que tiene el Congreso de Coahuila en más de 200 años

La diputada Luz Elena Morales dijo sentirse honrada por estar a cargo de la Junta de Gobierno, aunque destacó que es una “doble carga”, ya que reconoce que es la primera mujer en ocupar esta titularidad. Este año, en el mes de agosto, se cumplen 200 años de que el Congreso se instaló en Coahuila.

“Recordemos toda esta lucha por el reconocimiento del voto y, una vez reconocido, el que pudieran estarse llegando los espacios”, dijo.

“El poder ahorita estar en la junta de gobierno, pues no habla de una lucha individual, sino que es un logro colectivo de las mujeres que por mucho tiempo han estado abriendo espacios para que podamos estar realmente ocupando cargos de tomas de decisiones”, señaló Morales.

Respecto a lo que significa decir que el Congreso es de puertas abiertas

También la diputada habló sobre lo que implica que el Congreso tenga las “puertas abiertas”, y es que durante la pandemia de Covid-19 fueron cerradas, pero ahora, no solamente es la apertura de estas, sino que también se habla de una cercanía con la ciudadanía.

“Poder seguir cercano a la ciudadanía, al final de cuentas, somos representantes populares, la ciudadanía nos puso ahí y tenemos que llevar lo que la ciudadanía quiere a la tribuna”, señaló la diputada.

Reiteró que el contacto con la ciudadanía es importante, ya que no solamente tiene la tarea de desarrollar leyes, sino que también debe atender las problemáticas desde otro tipo de gestiones.

“Muchas veces vinculamos solamente el Congreso como un tema de hacer leyes, y la labor de legislador si va obviamente enfocada a hacer leyes, pero les digo que muchas veces las problemáticas que tiene la ciudadanía, no necesariamente se ven traducidas en una ley, muchas tienen que ver con gestoría”, destacó.

Foto: Verónica Rivera/ El Siglo de Torreón

También habló de los temas que se están atendiendo

Uno de los temas principales que se atienden, según señaló Luz Elena Morales, es la seguridad.

“Hemos tenido contacto con los otros poderes del Estado, con la Secretaría del Ejecutivo, con órganos autónomos y se van a fortalecer muchísimas de las leyes que tienen que ver con seguridad”, dijo.

Destacó que han tenido pláticas con el secretario de Seguridad respecto a las reformas que tendrían que hacer a la Ley de Seguridad Pública: “es caminar un tanto de la mano con las instituciones y donde nosotros como diputados tengamos también esa sensibilidad social hacia donde tendrían que ir, o asegurarnos que la sensibilidad social esté prevista en las propuestas que se van a estar desarrollando”.

También señaló el desarrollo económico, al que consideró fundamental: “colaboramos con ordenamientos que faciliten a los municipios el tema de las aperturas rápidas de empresas, como les generamos o ayudamos con todo este tema de inteligencia artificial, como vinculamos estos nuevos temas en verdad es que son temas muy variables para el desarrollo social”.

En torno al feminismo y la atención a los feminicidios

El ser una mujer con un cargo importante dentro de la toma de decisiones es algo de importancia para la diputada Luz Elena Morales, por lo que ha señalado al feminismo como una “bandera personal”.

“Sin duda ha sido una bandera personal que la he trabajado en los últimos diez años”, dijo.

“El tema de la no violencia contra las mujeres y su empoderamiento, esto me ha permitido, una vez que te pones, como dicen ‘las gafas violetas’, no solamente estar viendo los temas de violencia, sino también lo haces transversal y empiezas a ver como puede haber disparidad en los presupuestos y cómo puedes ayudar para que las auditorías también obliguen a las instituciones a dotar más recursos enfocados a mujeres”.

Dijo que con su trabajo ha podido plantear distintas estrategias para temas como la violencia en Coahuila, señalando que “tenemos un marco legal que prácticamente nos pone en un plano de igualdad y donde nos garantiza nuestros derechos”. Sin embargo, destacó que el problema ocurre en la “cotidianidad”.

“Yo siempre les digo, la problemática no tanto está en la ley”, señaló.

Puso de ejemplo a la Ley Olimpia, pues destaca que hay especificaciones que quedan obsoletas en las leyes, puesto que ahora existen elementos como la inteligencia artificial y otras situaciones que requieren diversos planteamientos.

Foto: Verónica Rivera/ El Siglo de Torreón