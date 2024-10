Luz Elena Morales destaca la esperanza de una nueva coordinación con Claudia Sheinbaum

La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez, manifestó que sin duda la presidenta Claudia Sheinbaum ha mandado señales previas de tener una manera distinta de poder tener la coordinación con los estados.

Lo anterior, según mencionó la también legisladora priísta, teniendo diálogo, escuchando previamente a los gobernadores, y hasta incluyendo dentro de sus propuestas de gobierno a Coahuila.

“Habíamos estado totalmente olvidados por el anterior presidente, entonces yo celebro mucho que pueda haber esa esperanza de poder tener una coordinación distinta con la presidenta electa, y de manera muy personal y de mujer a mujer como alguna vez lo comenté, también me emociona mucho que sea una mujer la que por primera vez esté gobernando al país”, indicó.

Explicó que en el tema de infraestructura, hay que estar al pendiente del presupuesto del próximo año, donde se espera que ya se vea reflejado y posteriormente poder consumar; o tal vez habría que esperar si va a hacer un proyecto que será previsto en los próximos años.

“Ojalá desde un inicio los presupuestos estén beneficiando a Coahuila; y el tema de los trabajadores, siempre se ha dicho, es un tema federal donde el presidente anterior se refería más que nada a la problemática que tenía tal vez con los dueños, pero no a dar soluciones precisas para los trabajadores que son los que están importando”, precisó.

Reiteró que le alegra mucho que haya esas señales para que puedan tener los trabajadores una tranquilidad de lo que va a estar sucediendo en cuanto a su relación laboral.

“En lo personal yo tengo esperanza, y no por el hecho de que sea mujer, si no que tendrá que demostrar un diálogo diferente de cómo lo es. Me preocupa mucho que en sus mensajes y en sus mañaneras, la continuidad y estar nombrando tanto al ex presidente, eso también nos pone como en duda, por eso es el voto de confianza hacia a ella de que pueda tener estos diálogos, esta apertura, esta coordinación con los estados y que pueda ver realmente los problemas que están aquejando a la sociedad”, sostuvo.