Lupita Villalobos se va en contra del cuarto Tierra de La Casa de los Famosos

La influencer Lupita Villalobos, una de las más destacadas personalidades de internet en los últimos meses gracias a su podcast Las Alucines, habló de La Casa de los Famosos, pero no fue para nada bueno.

Lupita Villalobos se fue contra todos los habitantes del cuarto Tierrra, para todos se tomó un momento para criticar actitudes y hasta sus personalidades.

A través de tiktok, criticó a Sian por sus presuntas estrategias que suele comentar.

“Estás quedando en ridículo, a mí me estás hartando. Ya basta Sian, cansas. Te enamoraste de Adrián Marcelo y estás copiando todo lo de él”.

Villalobos aseguró que se hartó tanto del cubano por tratar de dar un papel de maquiavélico, que tuvo que bloquear su nombre de otras redes. .

Sobre Agustín, criticó su forma de hablar e incluso le recomendó unos ejercicios “para que se le entienda”.

Festejó que Mariana hubiera salido recientemente, criticó la forma en que se ha robado la comida y hasta le dijo que “salió más gordita”.

“Los mismos comentarios de misógino lo ha hecho fuera, es de los pocos que se ha portado como es afuera” y aseguró que está enamorado de Briggite, fue lo que mencionó sobre Adrián Marcelo.

“Siento que se acaba de dar cuenta del equipo tan pend… que tiene, literal, no mete las manos al fuego por nadie. Dime tu que tan descerebrado tienes que estar para hacer equipo si ni siquiera conoces a los miembros.”

“Ya basta de victimizarse, ya basta de mentiras, ya basta de creerte protagonista”, dedicó a Gomita.

“Ya cállate Gomita, tú te odias más de lo que todos en la casa”. “Nadie está en tu contra, nadie te pela. No eres suficiente enemiga para que alguien esté en tu contra”.

“No tienen una idea la decepción que me he llevado, me he limitado a dar mi opinión. El hate de Ricardo le está llegando a personas que yo quiero mucho”.

Pidió que suelten a los amigos de Ricardo Peralta, porque no tienen nada que ver con lo que sucede en la casa.

“Hizo comentarios desafortunados, él está viviendo una realidad muy diferente”.

Criticó que Peralta se sintiera inalcanzable y viéndose a si mismo como el ganador, por su programa Trío de Tres.

“Ha sido una gran decepción para mí Ricardo Peralta”.

Asegura que se cuestionó si en realidad es así o se trata de algo que está sucediendo en la casa.