Los trabajadores sindicalizados de la UAAAN amenazan con iniciar una huelga

Este martes, agremiados del Sindicato Administrativo de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (SUTUAAAN), iniciaron una protesta en la Plaza de Armas de Saltillo; los trabajadores expresaron su descontento ante lo que consideran incumplimientos reiterados por parte de la administración universitaria en cuanto a la apertura de nuevas plazas y la recategorización de sus miembros conforme a su antigüedad y desempeño laboral.

Los inconformes manifestaron que cada año se firman contratos y convenios que la administración de la Narro no respeta. “Nosotros, como afiliados al SUTUAAAN, somos testigos de violaciones constantes a nuestros derechos laborales. Esta manifestación es nuestra manera de defendernos”, señalaron.

Los sindicalizados aseguran que existen 916 plazas permanentes autorizadas por la Secretaría de Hacienda, pero actualmente hay menos de 900 trabajadores en activo.

Un ejemplo es la situación del comedor universitario, donde existe un convenio que estipula la contratación de plazas o tiempos extras después de atender a cierto número de comensales, un acuerdo que, según el sindicato, no se está cumpliendo.

Por ello, los manifestantes aseguraron que, si no se llega a un acuerdo con la Rectoría de la UAAAN, encabezada por Alberto Flores Olivas, el próximo 29 de agosto iniciarán una huelga indefinida, lo que podría interrumpir el inicio del Ciclo Escolar 2024-2025 y afectar el proceso educativo de los estudiantes.

“Hay plazas autorizadas que no se han otorgado, especialmente para los trabajadores eventuales que no han recibido la base. Además, las cadenas de ascenso y escalafón no están siendo respetadas, lo que viola el contrato colectivo que tenemos como Sindicato”, expresó otro miembro del SUTUAAAN.

Finalmente, los trabajadores reiteraron la importancia de ser atendidos por las autoridades universitarias, ya que el período de emplazamiento a huelga está en curso y hasta el momento no ha habido señales de un posible acuerdo: “El Sindicato no es un enemigo de la Universidad, sino un aliado fundamental para su crecimiento. Es importante que trabajemos juntos por el bien de todos”, concluyeron.