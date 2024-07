Los retos de Claudia Curiel de Icaza, próxima secretaria de Cultura de México

Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, presentó este jueves a Claudia Curiel de Icaza (Ciudad de México, 1979) como la persona que encabezará a la Secretaría de Cultura federal durante su gobierno.

Durante semanas se manejaron otros nombres, como Susana Harp (senadora por Oaxaca) o incluso Beatriz Gutiérrez Müller (escritora y esposa del actual presidente Andrés Manuel López Obrador). Sin embargo, Sheinbaum eligió a quien fuese la titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México desde 2022.

Las credenciales de Claudia Curiel de Icaza son interesantes: es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tiene una especialidad en Educación Artística gracias a un programa internacional impartido por la Universidad McGill, la Universidad de Nueva York y la Universidad de Harvard.

Trabajó en proyectos como el Festival Internacional de Cine Contemporáneo (FICO), el Festival de México en el Centro Histórico y el Festival Internacional de Cine de la UNAM. Además, en 2013 fundó y dirigió el Festival Bestia, donde llegó a contar con la curaduría del músico John Zorn.

En 2022, la propia Sheinbaum la nombró titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, cuando esta era jefa de gobierno en esa entidad, sustituyendo a Vanessa Bohórquez.

Las expectativas no se han hecho esperar en un panorama cultural urgido de atención, apoyos y buenos proyectos. Claudia Curiel de Icaza tendrá la misión de mejorar lo realizado por Alejandra Frausto Guerrero al frente de la Secretaría de Cultura federal, quien en los últimos meses de su gestión se ha concentrado en obras faraónicas como el Proyecto Chapultepec.

En este tenor, El Siglo de Torreón conversó con Adrián Figueroa Nolasco, periodista cultural y editor del periódico La Crónica de Hoy en las secciones de Cultura y Academia, para tener un panorama más amplio sobre las aptitudes de quien tomará las riendas del organismo cultural más importante del país.

Sobre la designación de Claudia Curiel de Icaza, Figueroa Nolasco considera que se dio gracias a que esta forma parte de la gente de confianza de Claudia Sheinbaum, además de la posición de la futura presidenta de tener caras jóvenes dentro de su gabinete. Asimismo, llamó a la mesura y a esperar lo que incluirá en su plan de trabajo, pues considera que la cultura ha sido menospreciada en los últimos seis años.

“En el otro punto, yo creo que tenemos que esperar a ver cuál es el plan de trabajo que presentará Claudia Curiel de Icaza. Ya sea en las primeras semanas, por el 15 o 20 de octubre, para ver qué es a lo que le dará peso. Lo que sí te puedo decir es que es muy cercana a las cuestiones de la música: ya dirigió el Festival Bestia y ella estuvo trayendo a los grandes músicos a la Ciudad de México. El último que trajo fue a John Zorn. Entonces, lo que tenemos que esperar es si realmente tiene una visión periférica o poliétrica de todo lo que es la cultura, y esperar su plan para ver si realmente va a funcionar […] Todo depende del programa. No podemos decir si tiene o no las capacidades hasta ver que esté funcionando como secretaria de Cultura”.

¿Qué puntos urgentes deberá tener este plan de trabajo? El también autor del libro de entrevistas Tiempo de encuentro (Conaculta, 2018) apuntó que, en primer lugar, Curiel de Icaza debe trabajar en demasía para restituir el intercambio de exposiciones internacionales.

Otro punto fundamental será reconstruir el tejido con los artistas, pues algunos se han alejado de la Secretaría de Cultura y de las autoridades, debido a una política que los ha dejado de lado y, además, criticado.

“Creo que requiere de un trabajo muy fino para volver a tender puentes con la comunidad cultural de México. Otro punto aparte es el buen manejo del presupuesto […] Lamentablemente, cuando Alejandra Frausto se fue a obras faraónicas, lo que siempre había criticado de otros gobiernos, se dejaron de atender otras cosas. El Proyecto Chapultepec sigue ahí y no vamos a saber si nos va a beneficiar a muchos o no, hasta que ya esté terminado”.

Sobre el papel que Claudia Curiel de Icaza tuvo durante dos años al frente de la Secretaría de Cultura de Ciudad de México, el periodista describe una gestión que no fue cercana a los medios de comunicación; no hubo promoción y tampoco se conoció mucho sobre las actividades que esta entidad realizó en la capital del país.

“En Ciudad de México se terminaron muchos de los grandes festivales como el Festival de México, solamente quedó la Feria del Libro del Zócalo y algunas otras cosas. No fue publicitada, su trabajo no estuvo muy dentro de los medios. Entonces, no podemos hablar mucho de ella. No estuvo muy presente, como en otros tiempos”.