Los polvos compactos más BARATOS que Profeco recomienda

Aunque parece sencillo encontrar un buen polvo compacto, en realidad puede ser complicado, ya que no todos los productos cumplen con sus promesas.

La Profeco llevó a cabo un estudio en el que analizó diversas marcas de polvos compactos y reveló cuáles de las opciones más costosas ofrecen la mejor calidad.

En noviembre de 2022, la Revista del Consumidor publicó un estudio de calidad en el que Profeco examinó 50 productos de polvo compacto para maquillaje. Entre los hallazgos, se informó que varios de estos productos no ofrecen la cantidad de maquillaje que prometen en sus empaques, mientras que otros no pueden respaldar sus afirmaciones, engañando a las consumidoras.

¿Para que sirve el polvo compacto?

El polvo compacto es un elemento esencial en la rutina de maquillaje, utilizado por mujeres y hombres por igual. Su función principal es fijar el maquillaje, ayudando a mantener la base y otros productos en su lugar durante más tiempo. Además, controla el brillo y la grasa en la piel, especialmente en zonas propensas a brillar, lo que resulta en un acabado más mate y pulido.

El polvo compacto también contribuye a uniformizar el tono de la piel, disimulando imperfecciones y proporcionando una cobertura adicional. Su textura ligera permite aplicarlo en capas, ajustando la cobertura según las necesidades del usuario.

Otro aspecto práctico del polvo compacto es su facilidad de uso; es ideal para retoques rápidos durante el día. Compacto y portátil, se puede llevar en el bolso sin problema. En resumen, el polvo compacto es un aliado versátil que mejora la apariencia y duración del maquillaje.

Los recomendados por Profeco

Por lo que aquí te traemos una lista de los siete polvos compactos que pasaron la prueba de Profeco, además, tienen un costo accesible ya que tienen un precio inferior de 200 pesos mexicanos.

• ANGEL FACE BY POND'S • BYS • CaTRICE COSMETICS • Essence • FIT me! MAYBELLINE NEW YORK • wet n wild • VOGUE