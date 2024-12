'Los periodistas nunca nos retiramos'

Las cámaras lo enfocaron por última vez la noche del pasado viernes 13 de diciembre. El periodista Jorge Ramos (CDMX, 1958) se despidió de su audiencia tras 38 años al frente del noticiero estelar de Univisión. Entonces hizo cuentas a cuadro. Dijo que encabezó más de ocho mil emisiones durante su estancia en el canal y recalcó que Gabriel García Márquez tenía razón al asegurar que el periodismo es el mejor oficio del mundo.

"No puedo imaginarme ninguna otra profesión que me hubiera permitido una vida tan intensa, tan llena de satisfacciones y aventuras como esta".

Llegó a Estados Unidos el domingo 2 de enero de 1983. Tenía 24 años cuando por primera vez pisó las calles de Los Ángeles. En ese anochecer cargaba una guitarra, una mochila e inmensas ganas de comerse al mundo. Huía de un país censurado y una sensación de libertad lo abordó en ese momento. Pero luego el joven periodista se topó con realidad. No pidió ser migrante, tuvo que trabajar como mesero por quince dólares la hora, aprendió inglés a la mala y logró graduarse de un curso de periodismo televisivo en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). En 1986 se trasladó a Miami, donde consagró su carrera.

El Siglo de Torreón tuvo la oportunidad de conversar con Jorge Ramos durante la pasada edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara). El motivo fue la presentación de su libro Así veo las cosas. Lo que nunca te conté (Planeta, 2024), volumen de columnas que reúne los textos más personales y literarios del periodista, y que contiene un prólogo de la escritora Isabel Allende.

"Del lado del entrevistado uno es mucho más vulnerable. Como periodistas siempre estamos acostumbrados a que la noticia sea el otro y es complicado cuando la noticia eres tú. Pasa que en este libro ha salido mi lado más frágil. La gente no sabe, cuando uno hace un noticiero de televisión, cuando va a una guerra, cuando cubre un terremoto o un huracán, todas las cosas que te están ocurriendo a ti. Y nos pasa algo muy parecido a los soldados, hay un trauma, un estés postraumático. Afortunadamente, a través de los artículos, se puede sacar toda esa parte, las cosas que se te atoran en la garganta y en el estómago".

En una de las salas de juntas del Hotel Westin, frente a la Expo Guadalajara, Jorge Ramos se colocó en el sitio de las respuestas, un lugar que no acostumbra ocupar. Lleva más de cuarenta años haciendo preguntas y la duda es su combustible. Ha cuestionado cara a cara a personajes como Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Barack Obama, Nicolás Maduro, Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden, entre otros. Toma de estandarte las ideas de la periodista italiana Oriana Fallaci e indica que quien pregunta tiene el mando en la conversación, que no existe pregunta tonta, que ninguna debería ser prohibida.

"Creo que en esos encuentros con gente con poder, la primera pregunta determina el tono y el ritmo de la entrevista. Si hubiera ido con Maduro y dejo que al principio me dé una respuesta de cinco minutos, perdí la entrevista. Si empieza a contestar y detecto que está mintiendo y no lo paro, estoy perdiendo la entrevista. Fallaci decía que las entrevistas son como una guerra, a veces gana el entrevistado y a veces el entrevistador. Después de una entrevista, uno sabe perfectamente de qué lado quedó".

Hay que hacer la tarea, ir preparado al encuentro, convencerse de que se tiene la obligación y el derecho a preguntar. La censura es una sombra que acompaña al periodista durante toda su carrera y, por eso, Jorge Ramos enfatiza el papel que sus colegas asumen en Latinoamérica pese a los peligros adyacentes. Tan sólo en México, según datos de Artículo 19, desde el año 2000 han sido asesinados 168 periodistas.

"Esas cifras nos dicen que México es un país peligrosísimo, que México es un país tan peligroso o más que zonas de guerra, eso es increíble. Mi conclusión es que no podemos normalizar la violencia. No puede ser que Claudia Sheinbaum tenga 85 muertos por día. Si siguen las cosas así, vamos a terminar con 31 mil muertos o más en el sexenio. Me parece que ese es su principal reto como presidenta".

Tal como lo narra en su libro, Jorge Ramos pudo ser músico o atleta olímpico, pero decidió ser periodista e incomodar a políticos como Donald Trump, quien en 2015 lo expulsó de una conferencia de prensa al cuestionarle sobre su postura antimigrante. La salida de Ramos de la cadena Univisión también representa el final de un ciclo para el periodismo latino en Estados Unidos, pero aclara que esto no constituye su retiro.

"Los periodistas nunca nos retiramos, voy a seguir haciendo periodismo. Lo que no sé todavía es en dónde, pero creo que me quedan aún unos años más de periodista".