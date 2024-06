Los Patriotas de Will Fowler como novela histórica

Con un estilo personal muy mexicano, y no por ello menos lleno de emoción, el Historiador Will Fowler ha venido a hacer la entrega de lo que tuvo a bien ser su primera novela, luego de largos años de investigación documental y producción académica, con la aparición de Patriotas en nuestro país.

Publicada bajo el sello de Editorial Planeta este 2024, el libro de Fowler-Doctorado en Historia por la Universidad de Bristol y Catedrático de Estudios Hispánicos de la Universidad de Saint Andrews-vino a presentarse en nuestros anaqueles literarios, con gran expectativa y como una novela que no decepcionará al lector.

Sin la necesidad de ahondar precisamente en una cátedra especializada, nuestro autor logra envolvernos desde su propia imaginación gracias al desarrollo de una historia familiar desde el momento mismo en el que Francisco Cienfuegos se decide por enlistarse como soldado insurgente, empezando de esta manera a tejer su propia gesta heroica en lo particular y de manera paralela a la de los principales acontecimientos de nuestro país: desde la insurrección liderada por el cura José María Morelos hasta la instauración y caída del Segundo Imperio con el Emperador Maximiliano I de México.

Siguiendo la muy difícil tradición iniciada por otros grandes como Astucia de Luís G. Inclán, Las Memorias de Blas Pavón del no menos excepcional historiador norteño que fue José Fuentes Mares, Noticias del Imperio del erudito Fernando del Paso o El Seductor de la Patria, de un prosista lúdico como Enrique Serna, Fowler logra consagrarse también como un buen novelista.

Salvo por Zambrano del historiador académico Javier Guerrero, gran novela histórica desarrollada a partir de los archivos de uno de los personajes más prósperos y afamados del Septentrión novohispano en plena Guerra de Independencia-cuyo prólogo y presentación realizamos justamente el año pasado en la capital de Durango-Patriotas viene a acompañarnos no solo como un gran libro-novedoso y reciente- por lo voluminosa que es la obra sino también por la riqueza de su contenido que, sin faltar a la erudición que le es característica como tal, se convierte por mérito propio en una obra que se mantiene en pie por sí sola.

Lo anterior se debe en buena medida a su narrativa que logra atrapar al lector-sin importar que se trate de un investigador o un simple buen amante de la ficción-precisamente porque, dada la erudición del autor dentro del tema principal en el que se ha especializado con creces a lo largo de su vida, es que este logra sostener no solo la credibilidad de lo que escribe sino que llega a transmitir de manera muy bien lograda, a través de su personaje principal, la emoción y el interés con destreza a partir de uno de los capítulos más fascinantes y definitorios no solo de la Historia de México sino también de la Historia de la América Hispana desde la primera década de 1800 en la que inician las primeras insurrecciones por la Independencia; partiendo de lo que ha venido a definirse como la época de las gestas heroicas pero también como el momento en el que aquellos jóvenes países empezaron una serie de luchas no solo contra el exterior sino también en contra de sí mismos, en pos de un rumbo propio y del proyecto de Nación que habría de definirles, hasta la segunda mitad del turbulento siglo XIX (con próceres y caudillos) marcando una pauta a seguir hasta la fecha.

Reconocido ampliamente como un experto de la figura mítica y la persona de Antonio López de Santa Anna al igual que del siglo XIX mexicano, que Will definiría a lo largo de sus obras académicas como "la era de los pronunciamientos militares", llega este libro a refrescar el ambiente literario justamente en un año como el presente en el que ha escaseado la producción y difusión de obras noveladas con tan buen tino como esta.