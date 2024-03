Los guindas del Unión Laguna inician nueva semana de pretemporada

Unión Laguna inició con su segunda semana de trabajos de pretemporada, con la novedad del arribo del lanzador cubano Yoan López y Julián Escobedo al campo de entrenamiento algodonero.

También a partir de ayer, los Guindas tienen una nueva sede de manera provisional, el campo de la Sección 64 de Peñoles, debido a que su inmueble, el Estadio de la Revolución, el jueves albergará un concierto musical.

A partir de este martes, habrá una mayor actividad en las sesiones de entrenamiento de la novena lagunera, ya que estarán reportando bateadores, lo que provocará que se vea más poblada la práctica y se vea un trabajo más completo en todas las áreas.

El pitcher cubano Yoan López, de 1.90 metros de estatura y 31 años de edad, no pasó desapercibido en su primer día, ya que, de inmediato, lanzó metralla y se puso a la orden de Jesús Manso, coach de picheo de la organización guinda.

Sobre lo valioso que fue saber que su compatriota Michel Enríquez trabajaba en Algodoneros, comentó: “Estaba esperando conseguir trabajo en la MLB, pero realmente estaba difícil conseguir alguna oportunidad y luego me hablaron de Algodoneros, tengo amistades que, de cierta manera, trabajan aquí, cuando me enteré que Michel Enríquez pertenecía al cuerpo de entrenadores acá, pues fue la decisión con los ojos cerrados, ya que Michel y yo jugamos juntos en Cuba, es una súper leyenda en mi tierra, realmente es algo que me motivó a venir para acá”.

El ex ligamayorista con los Diamondbacks de Arizona, tuvo su mejor temporada en la gran carpa en 2019, donde tuvo 70 apariciones y una efectividad de 3.41 en carreras limpias admitidas.

“Toda la Liga está agarrando nivel, todos los equipos están reforzándose con gente de alto calibre, eso hace que la liga se ponga bastante competitiva, es algo bueno para nosotros ya que el resultado será mucho mejor si logramos el éxito y es algo que nos va a obligar a competir, a darlo todo en el terreno todos los días”, declaró.

Sobre el papel que jugará en el bullpen guinda, el también ex jugador de los Gigantes de Yomiuri en la Liga Central de Japón, afirmó: “Todavía no hablamos de cuál va a ser el rol, estoy bien seguro que seré parte en el juego, ya sea en el séptimo, octavo o en el noveno inning, ya hay muchachos que tuvieron éxito el año pasado que merecen su respeto, realmente estaremos para ayudar en lo que sea”.

Este martes, el entrenamiento será nuevamente en el campo de la Sección 64 de Peñoles, a un costado del estadio de la Sección 74, los famosos Mineros, a partir de las 10 de la mañana, al cual asistirá el infielder curazoleño Darren Seferina, que arribó ayer a la Comarca Lagunera.