Los convocados por Nacho Ambriz para su debut como técnico en Santos Laguna

Mañana domingo, Nacho Ambriz debutará en el banquillo de Santos Laguna en su visita a los Pumas de la UNAM, y fue a través de las redes sociales oficiales del conjunto Albiverde en donde se ha anunciado la primera convocatoria del técnico.

El listado de 23 jugadores está encabezada por el arquero, Carlos Acevedo, y no se esperan sorpresas en el arco del capitán lagunero, sin embargo, el once titular de Ambriz es el más deseado por conocer por parte de los aficionados, quienes no estaban muy contentos con la propuesta del anterior entrenador, Pablo Repetto, quien en seis jornadas disputadas del actual torneo Clausura 2024, dejó a los Guerreros con tan solo seis puntos, colocados en el lugar 16 de la tabla general en la que Rayados es líder con 14 tantos.

Aquí te compartimos la convocatoria:

En una entrevista exclusiva con Nacho Ambriz para El Siglo de Torreón, el director técnico expresó que con su llegada al equipo, va más allá de solamente dirigir a los jugadores, pues asume el rol de gestor en varios ámbitos y una convicción que le ayuda a crear auténticas familias, algo que intentará hacer en Santos:

"Me preocupo por todo el club, desde la gente que me abre las puertas cuando llego, me meto a la cocina, los abrazo a todos, los saludo, voy y veo a los jardineros, bromeo con ellos, con la gente de prensa, con los utileros. Yo no me digo "a mi cancha, con mis jugadores y listo", no, no puedo. Me tengo que involucrar con Dante, con Alejandro, con Braulio, con todos. Me caracterizo por armar familias, me gusta que todos nos conozcamos; hay momentos en que los equipos nos alejamos de la gente importante, que es la afición, esa gente que se levanta a las cuatro o cinco de la mañana a trabajar, debemos esforzarnos por ellos. Soy un tipo de retos, soy un tipo que vengo de barrio, que salí del barrio, que me ha costado, nadie me ha regalado nada, entonces tengo dos palabras: trabajo y humildad", dijo.

