En Santos, Ambriz vuelve a sonreír

a humana naturaleza de buscar un nuevo desafío con cada salida del sol, es lo que ha traído a Ignacio Ambriz al banquillo de Santos Laguna, donde quiere imponer su sello de intensidad y posesión del balón, para demostrarse a sí mismo, y a nadie más, que tiene aún mucho por brindar y disfrutar al deporte que ha sido su vida: el futbol.

YA QUIERE CANCHA

El exfutbolista transpira ilusión por dirigir su primer partido con los colores verde y blanco, los cuales luce en la ropa de entrenamiento y la gorra con el logo santista, así recibió a El Siglo de Torreón para, en exclusiva, compartir desde sus conceptos futbolísticos, hasta el deseo de revancha personal al regresar a la Liga MX. Más allá de ahondar en su sistema de juego, por todos conocido como un entrenador que prioriza la posesión del balón y la exigencia en lo físico, Ambriz dejó ver su lado más humano, pasional y retador, ese que tras una amarga experiencia en Toluca, hoy le ha permitido volver a sonreír al estar un banquillo, con la ilusión de dejar huella en el club lagunero.

"Es algo muy personal o muy humano es decirte que estos son retos que muchas veces los entrenadores estamos buscando. He sido muy afortunado y siempre le agradezco a Dios la posibilidad que me ha dado trabajar en otras instituciones, grandes equipos o que también me ha tocado trabajar abajo, pero creo que en esta parte sí puedo presumir que nunca se había dado la posibilidad de trabajar con Grupo Orlegi, a pesar de que hubo varios acercamientos. Y entonces son retos personales", sentenció de entrada el nuevo entrenador albiverde.

"Yo creo que estoy en un etapa de vida donde me siento muy tranquilo. Me siento contento con lo que he logrado, con mis fracasos, con mis errores, con mis aciertos, con mis triunfos, pero donde creo que estoy, es con esa hambre de dirigir, de triunfar, hoy la tengo, la vuelvo a tener. Quiero competir. Quiero demostrar que todavía estoy para darle algo más al futbol mexicano. Pero es algo más por demostrarme a mí mismo, tengo unas ganas enormes", comentó sonriente el nacido en la Ciudad de México, quien parece ansioso porque llegue el momento de definir su alineación para el domingo.

DESEOS INTACTOS

"Nacho" aceptó que no hace mucho, estaba en una situación cómoda y llegó a perder por momentos el deseo de ganar, pero es consciente de que todo entrenador necesita esa ambición, la cual tiene por bandera en este nuevo periplo en Santos: "Son revanchas personales. Te hablé del hambre, porque llega un momento como todo ser humano, que el ego te gana, entras en un estado de confort, porque "soy el entrenador que supuestamente soy candidato a selección, soy el entrenador mexicano que supuestamente todo mundo dice que que ya me gane un sitio, pero cuando llegas a casa y de repente nadie te marca, que nadie te busca, dices, "no que yo era Juan Camaney", y no es cierto, entonces más me despierta el hambre. Yo digo, cuando el hambre se me acabe, la pasión que le tengo al futbol no la tenga, ese día yo ya no voy a querer estar en el futbol, pero hoy no es ese día", aseguró.

DE TIEMPO COMPLETO

Ambriz va mucho más allá que el únicamente dirigir a sus jugadores en la cancha, él asume el rol de gestor en todos los ámbitos, muy al estilo del futbol europeo, esa convicción le ha ayudado a crear auténticas familias, lo que ya intenta en Santos: "Me preocupo por todo el club, desde la gente que me abre las puertas cuando llego, me meto a la cocina, los abrazo a todos, los saludo, voy y veo a los jardineros, bromeo con ellos, con la gente de prensa, con los utileros. Yo no me digo "a mi cancha, con mis jugadores y listo", no, no puedo. Me tengo que involucrar con Dante, con Alejandro, con Braulio, con todos. Me caracterizo por armar familias, me gusta que todos nos conozcamos; hay momentos en que los equipos nos alejamos de la gente importante, que es la afición, esa gente que se levanta a las cuatro o cinco de la mañana a trabajar, debemos esforzarnos por ellos. Soy un tipo de retos, soy un tipo que vengo de barrio, que salí del barrio, que me ha costado, nadie me ha regalado nada, entonces tengo dos palabras: trabajo y humildad".

TRABAJO, SU BANDERA

El tiempo apremia para "Nacho" Ambriz y sus muchachos, pues mañana deberán visitar a los Pumas y aunque es consciente de que debe darse un proceso de adaptación de los jugadores al nuevo entrenador, buscará un mejor funcionamiento de forma inmediata: "No quiero ser el entrador que viene y revoluciona al equipo por tres partidos, no. Son diez juegos los que nos quedan y Dios nos permita meternos a la liga y después vendrá otro torneo, en eso pienso. No soy entrenador de pretextos, a todos los jugadores les exijo y en la cancha y fuera, hay un compromiso con este escudo. Creo que hay tiempo suficiente para poder hacer que este equipo esté bien", apuntó.

Finalmente, Ambriz dejó un mensaje para los aficionados santistas: "Trabajo el día a día, conozco la calle, conozco el barrio, conozco el hambre, porque yo también la tengo. El trabajo es lo único que me va a llevar o me ha permitido, con mis errores, con mis aciertos, llegar a donde estoy, que es a cumplir 40 años en el futbol. Soy un tipo frontal, cuando llego a equivocarme, porque soy un ser humano, me equivoco en un planteamiento, en un cambio, no, lo acepto sin problema. Entiendo que la afición esté molesta, la entiendo, pero espero que con mi trabajo y de los jugadores, y el compromiso que tenemos todos los que trabajamos en la organización, logremos poner a este equipo donde se merece", finalizó.