Los Chorros: carretera con más de 130 accidentes por año

(Primera parte)

Más de 130 accidentes por año se registran en la carretera federal 57, Los Chorros, 10 kilómetros en los que se reportan percances de manera constante, principalmente protagonizados por tráileres con exceso de carga y que se desplazan a excesiva velocidad, en pendientes de 45 grados.

Derivado del accidente del 6 de diciembre pasado, en que un transporte de carga se llevara de encuentro 17 vehículos hasta que se detuvo, causando la muerte de 5 personas, se vuelve a poner sobre la mesa de debates del Congreso local, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Gobierno del Estado, la Cámara de Diputados, el Senado, empresarios, choferes de camión y viajeros, la urgencia de la rectificación de la fatídica vía.

Por si eso fuera poco, testigos afirman que el chofer huyó del lugar de los hechos y se desconoce si la empresa a la que pertenece la unidad cuenta con seguro de responsabilidad civil, pues tendría que desembolsar cantidades millonarias por la reparación de daño ante la pérdida de vidas humanas, de encontrar culpable al chofer y a la empresa por negligencia.

No obstante que se pueden poner en práctica dos estrategias que rendirían frutos de manera inmediata, sobre todo en la reducción de riesgos y evitar accidentes, según platican algunos, la primera es colocar conos precautorios de advertencia, obligando a los traileros a circular sólo por el carril derecho en una especie de carrusel y a muy baja velocidad, por esos 10 kilómetros de Los Chorros.

La otra es desviarlos y que viajen por el tramo Huachichil-Derramadero, sacándole la vuelta a las pronunciadas curvas hasta llegar por el poniente a Saltillo y prácticamente rodearlo por un libramiento, hasta conectarse otra vez con la Carretera 57, con rumbo a Monterrey o Nuevo Laredo.

5 VIDAS Y 17 CARROS

Son las 15:30 horas de un soleado domingo en la serranía de Arteaga, en la carretera 57, en el tramo Los Chorros en el conocido kilómetro 231. Un tráiler cargado con piso cerámico se voltea debido al exceso de velocidad con que se desplazaba en pendiente descendente. No hay heridos, pero obstruye los cuatro carriles de la vía hacia el norte, inician las maniobras para su retiro, por lo que algunos viajeros que transitan por el lugar, detienen su marcha en fila y expectantes observan a lo lejos las maniobras.

Ahora son las cuatro de la tarde y, sin darse cuenta del peligro que corren, las personas escuchan un estruendo, pues llega por detrás un tráiler cargado con 30 toneladas de material que, sin detenerse, arrolla a los vehículos, en su mayoría subcompactos.

Todo sucede en menos de 2 minutos y en una longitud de 250 metros, tiempo que ni siquiera les da espacio para reaccionar para salvar la vida. En consecuencia, fallecen cinco personas en el lugar, sigue el caos y las unidades y personal de emergencia se demoran más de 8 horas en despejar la vialidad.

En sí, el resultado fatal es de cinco personas muertas, 17 vehículos siniestrados, uno de ellos acabó 15 metros debajo de un puente, tras el aparatoso impacto o carambola... pérdidas millonarias y la certeza de que este tramo es fatal en exceso, por lo que es urgente conseguir recursos financieros para rectificarlo y quitarle curvas o inclinación.

MULTIFACTORIALES

En una pendiente sinuosa como Los Chorros, un tráiler puede alcanzar una velocidad superior a los 140 kilómetros por hora en un corto tramo. (HILDA SEVILLA)

Como resultado de una investigación de datos, tres accidentes en promedio llegan a suceder mensualmente en ese tramo de Los Chorros, la causa principal es el descuido y pronunciada pendiente de la vía carretera en Arteaga, algunos con fatales consecuencias en cuanto a vidas humanas se refiere y el cierre carretero por horas para las maniobras del retiro de unidades siniestradas, lo que ocasiona además pérdidas económicas cuantiosas.

Derivado de lo anterior, con algunos datos del accidente y aplicando las leyes de la física, se hizo un ejercicio consistente en que, si un tráiler circula en dicha vía a 60 kilómetros por hora, lleva carga de 30 toneladas e inicia la pendiente descendente con esa rapidez, la velocidad que alcanza puede superar los 120 kilómetros por hora en una distancia de 500 metros; con ello estará recorriendo 100 metros en 3 segundos según la física del desplazamiento.

Dicha velocidad, sumada a la carga del pesado camión, ocasiona que la fuerza de impacto se magnifique desmesuradamente, y no es difícil comprender que el tráiler haya prácticamente arrastrado en su carrera a esos 17 automóviles hasta detener su marcha.

Cabe destacar que dicha fila de vehículos estaba detenida en el kilómetro 230, a causa de las labores de retiro de un tráiler que minutos antes se había volteado, por lo que el conductor del tractocamión no alcanzó a frenar, es decir, le faltó espacio, acarreando con el accidente las consecuencias ya conocidas, la pérdida de vidas humanas y materiales inestimables.

Asimismo, se planteó este tipo de accidente a un expolicía federal de caminos que estuvo destacamentado por un tiempo en dicho tramo, la Carretera 57, que es parte de la rama carretera troncal que une al Centro y Sur de México con el Norte de Coahuila en Piedras Negras y los Estados Unidos vía Nuevo Laredo.

Sin embargo, este camino es considerado sumamente peligroso en un tramo que va desde el paraje conocido como Puerto de Flores hasta el sitio denominado La Carbonera, y comprende una longitud de más de 10 kilómetros que incluyen casi dos decenas de sinuosas curvas, en las que el peralte no es el adecuado para que los autos circulen a altas velocidades.

La carretera específicamente comprende del kilómetro 228 al 235, e incluye el atravesar una parte de la Sierra Madre Oriental, el cual, dicho coloquialmente por un operador de transporte pesado: "es subir hasta el pico de la sierra para luego bajar en una pendiente descendente de poco más de 45 grados en unos tramos, entre curvas muy cerradas y de las que solamente al salir se puede tener visibilidad de más de 150 metros a lo lejos".

"Existen tres factores que muestra la vía en sus poco más de 9 kilómetros de longitud, por lo menos una docena de curvas desde el Puerto de Flores hasta La Carbonera, son las curvas con poco peralte, la pendiente o inclinación de la carretera de más de 45 grados y la poca vigilancia de tránsito", continúa el expolicía federal.

"Estos factores se conjuntan para que tanto vehículos como transportes de carga agarren velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora en un cortísimo trayecto.

Imagínate un tráiler cargado con más de 30 toneladas, llega al Puerto de Flores y empieza su descenso al norte, por mínima velocidad que lleve, en una distancia de 500 metros alcanzaría una velocidad superior a los 120 kilómetros por hora, porque su misma carga lo va desplazando, viene una curva y sin poder frenar a tiempo, se volteará definitivamente o chocará por alcance", explicó.

De manera conservadora, dice el expolicía, si el tráiler se desplazaba a más de 120 kilómetros por hora en pendiente, la fuerza con la que pega se triplica y por eso se llevó a más de 14 automóviles hasta que se detuvo.

De ahí que este accidente carretero encendiera las luces de alerta, para ver que la autoridad busque con la Federación hacer algo y remediar la situación de la que, por cierto, al día siguiente al mediodía algunos habitantes de la sierra de Arteaga, posiblemente familiares de las víctimas del "carreterazo", acudieron a la caseta de cobro de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) a manifestarse para solicitar vigilancia policial en dicho tramo y prevenir accidentes como el del domingo.

A MÁS DE 140

En una pendiente sinuosa como Los Chorros, un tráiler puede alcanzar una velocidad superior a los 140 kilómetros por hora en un corto tramo y, para detenerlo sin que cause accidentes, harán falta más de 500 metros en línea recta, además de la pericia del chofer, destaca José, un operario de transporte de carga ya retirado.

"El accidente de Los Chorros no es a causa de una falla mecánica, como los frenos de camión, más bien se debió a la falta de pericia del operador y de las condiciones físicas de la carretera, como inclinación, curvas y falta de visibilidad para prevenir", agrega.

"Para empezar, un tráiler tiene tres tipos de frenado, con motor, los normales y frenos de aire, los cuales el chofer, debido a su pericia, experiencia y capacitación, puede accionar en un momento dado para detener a la pesada unidad", mencionó.

No obstante, previsor, solicita "no fotografías, así, en el anonimato", y explica que otra circunstancia que influye es la carga que lleva la unidad, muchas de ellas en exceso: "si vas encarrerado, a más de 120 kilómetros de bajada, en una vía con curvas te resta visibilidad, para detener el tractocamión no es posible que se pare en una distancia de 100 metros, por lo que deberás recorrer más de medio kilómetro para detenerte totalmente sin causar daños".

"Pero lo que te puedo decir es que este tipo de accidentes seguirán ocurriendo mientras la carretera siga libre, es decir, amplia y con espacio para maniobrar, sin señalamientos de advertencia, sin vigilancia preventiva, con poca visibilidad por las curvas, ya que, comparada con antiguas carreteras, hace años los traileros manejábamos con mayor precaución por ser vías angostas", concluye.

URGE RECTIFICACIÓN

De no estar en la congeladora federal la propuesta para la rectificación de la autopista Los Chorros, la cual comprende poco más de 10 kilómetros de curvas y cuyo costo sería de mil millones de pesos, se hubiesen evitado muertes y cientos de accidentes, esa es la conclusión de la senadora Verónica Martínez García.

La rectificación del tramo para volverlo más seguro, corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), considera, del que sostiene que había presentado: "un exhorto al Gobierno Federal desde el 2020 para solicitar la rectificación de dicho tramo, pues no es el primer accidente que ocurre en esta ruta; pero van muchas pérdidas de vidas por la falta de atención del Gobierno Federal".

Y refrenda su compromiso para seguir alzando la voz a través de: "seguir exigiéndole al Gobierno que destine los recursos necesarios para la rectificación de este tramo y que no sigan ocurriendo este tipo de accidentes con pérdida de vidas".

No obstante, considera que éste se tiene que abordar desde varias perspectivas, económica, financiera, competitividad, pero sobre todo el salvaguardar la vida de los viajeros.

Pero ella va por la rectificación de la vía carretera que atraviesa la sierra de Arteaga, en una pendiente superior a los 45 grados descendente hacia el norte, en la que, luego de subir la serranía, los viajeros descienden casi 500 metros por curvas poco peraltadas y escasa visibilidad hasta el valle de Saltillo, alcanzando velocidades de más de 150 kilómetros por hora.

Martínez García recuerda entonces que desde 2020 lo solicitó en la Cámara de Senadores: "ante el Pleno y pasó a comisiones, donde tuvimos una reunión para resolver el asunto, pero entonces sólo se autorizó la presencia de patrullas de la Guardia Nacional para que le bajaran a la velocidad al verlas y se pudiese evitar momentáneamente un accidente, sin embargo, CAPUFE colocó una patrulla de cartón o virtual".

Después de exhortar a diputados locales, federales y senadores por Coahuila a unirse a la exigencia para que el Gobierno de la 4T escuche esta necesidad y reactivar el proyecto de la rectificación de la vía, desde el kilómetro 228 hasta el 235, la Senadora platica sobre su propuesta.

"El año pasado exhorté respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que realice a la brevedad posible las gestiones necesarias para asignar y liberar los recursos para la rectificación del tramo carretero, comprendido entre los kilómetros 210 al 235 de la carretera federal 57 denominada Los Chorros, con el fin de evitar se sigan suscitando accidentes vehiculares.

En la exposición de motivos expuse que es en el municipio de Arteaga donde está ubicado el tramo del kilómetro 210 al 235, denominado 'Los Chorros' y considerado uno de los más peligrosos en el noreste del país, debido a las pendientes y la mala planeación de la carretera", afirmó.

En dicha exposición, consultada por la vía electrónica y que data del 24 de enero del 2020, asienta datos como, que durante 2018, en la Carretera 57 se registraron 648 colisiones, resultando 429 lesionados, 165 fallecidos y daños materiales por 3 mil 784 millones de pesos; pero sólo el tramo Los Chorros presentó 93 accidentes, con un total de 183 personas lesionadas y 17 víctimas fatales durante 2019 y en los que se vieron involucrados vehículos de carga pesada.

"Pero dicha propuesta -se quejó-, sigue en la congeladora".