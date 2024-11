Los 3 videojuegos peor calificados de la historia según la crítica

En el mundo de los videojuegos, han existido ocasiones en que los desarrolladores pasan a la historia por crear "joyas" que han perdurado a día de hoy, sin embargo, otros se han hecho famosos por todo lo contrario, resultando en un desastre según la crítica.

Cuando se habla de "joyas" y videojuegos exitosos, Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto, Minecraft, Skyrim y God of War son algunos de los títulos que piensan los jugadores más veteranos.

Así como las gamers han visto grandes aciertos en la industria, también han sido testigos de otros fracasos rotundos que incluso han llevado a la quiebra al estudio responsable, en este listado se encuentran los tres videojuegos peor calificados en toda la historia.

Los tres videojuegos peor calificados en la historia

Metacritic es el sitio de reseñas más popular en cuanto a videojuegos refiere, las críticas y puntuaciones se basan en su ranking.

#3 - Ride to Hell: Retribution - Xbox 360/PS3/PC - 2013

Puntuación: 1.9/10

La popularidad de los motociclistas a finales de los 2000 se debió a la serie "Sons of Anarchy" y el DLC de GTA 4 llamado "The Lost and Damned", por lo que el estudio Deep Silver decidió crear un juego de pandillas y moteros en 2013, un título tan infame que se ganó la medalla de plata como peor videojuego de la historia.

El juego te prometía acción en motocicleta, aventuras, combate cuerpo a cuerpo y una experiencia emocionante, sin embargo, su jugabilidad deficiente, gráficos pobres, una historia nada desarrollada y escenas sin sentido de amor lo sepultaron como un título que nunca debió haber visto la luz.

#2 - Yaris - Xbox 360 - 2007

Puntuación: 1.7/10

Yaris es un videojuego que llegó a la Xbox 360 en 2007, dicho título fue nombrado así para promocionar el auto que lleva su nombre, el Toyota Yaris, a pesar de que fue gratuito, fue tan duramente criticado por su jugabilidad limitada, gráficos horribles, falta de contenido, poco llamativo y molesto, además de que el auto se destruía a la mínima interacción con otro objeto del camino, fue tan malo que lo eliminaron de la tienda al poco tiempo de estrenarse.

#1 - Family Party: 30 Great Games Obstacle Arcade - Wii U - 2012

Puntuación: 1.1/10

Este juego vio la luz en 2012 para la consola Wii U, es considerado el peor juego de toda la historia y no es para menos, la premisa es simple, un título con 30 minijuegos diseñados para jugarlos en grupo, donde destacan acciones como carreras de obstáculos, retos de habilidad y deportes.

Sin embargo, los controles imprecisos, falta de calidad en los minijuegos, gráficos para nada pulidos, música molesta y un aburrimiento garantizado, provocaron que su peor reseña diga "el juego es terrible, no sólo es malo, supera las barreras de lo injugable".

