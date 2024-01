Vladimir Loroña ya reportó con Santos Laguna

Los Guerreros del Santos Laguna disputarán esta mañana su tercer partido amistoso de la pretemporada, al chocar contra los Xolos de Tijuana a partir de las 9:30 horas, en las canchas de la Academia AGA, en Guadalajara, Jalisco.

El equipo albiverde realizó ayer el viaje vía aérea hacia la capital jalisciense, luego de realizar un entrenamiento ligero en las instalaciones de su cuartel general, el Territorio Santos Modelo, donde retomaron los trabajos luego de una breve pausa para que los futbolistas e integrantes del cuerpo técnico, disfrutaran de las celebraciones de Año Nuevo. Tras la práctica matutina, los integrantes del plantel se trasladaron hacia el aeropuerto internacional de esta ciudad, para abordar el avión que les trasladó hacia Guadalajara, donde descansaron para encarar esta mañana su partido de preparación.

Con la delegación santista, realizaron el viaje los recién llegados refuerzos extranjeros, Franco Fagúndez y Santiago Núñez, mismo caso del defensa lateral, Vladimir Loroña, quien llega procedente de los Tigres de Nuevo León, estando pendientes los trámites administrativos y las pruebas físicas y médicas.

También viajaron los canteranos Luis Vega y Guillermo Muñoz, quienes tendrán su primera experiencia con el primer equipo; "El Ruso" Vega cuenta con 19 años de edad y es originario del vecino municipio de Matamoros, Coahuila, mientras que Muñoz nació en Irapuato, Guanajuato.

El atacante lagunero, Diego Medina, ofreció declaraciones previo a la estancia de los Guerreros en Guadalajara, donde sostendrán un par de encuentros y entrenamientos, para continuar con su preparación rumbo al torneo Clausura 2024: "Creo que el equipo está motivado, de cara a iniciar este nuevo torneo, lo veo muy concentrado, con mucha confianza, también es un grupo muy unido. Creo que a lo largo de la pretemporada hemos demostrado que estamos preparados ya para el inicio del torneo", señaló el canterano.

"Me he sentido bien en los partidos, es pretemporada y vamos empezando, vamos de menos a más, físicamente me voy sintiendo mucho mejor, con mucha confianza ya prácticamente para iniciar el nuevo torneo. Estamos en la fase final de la pretemporada, ya ajustando los últimos detalles para estar bien físicamente… los partidos son de alta exigencia, son partidos que te preparan ya para el inicio del torneo, para medirte bien en cuanto a las condiciones para iniciar el campeonato", complementó el lagunero.

Como todos, Diego tiene sus propios propósitos de Año Nuevo y torneo nuevo, los compartió con los aficionados santistas, a quienes espera otorgar numerosas satisfacciones: "quiero seguir sumando minutos, iniciar de titular en muchos partidos, aportar al equipo con lo que se pueda, asistencias, goles, para conseguir puntos y más que nada, quedar campeón. En el equipo, la competencia interna está muy bien desde el día uno, todos buscan un lugar en el cuadro titular, somos un equipo que se tiene mucha confianza, hay una fuerte amistad entre los compañeros, yo creo que se vienen grandes cosas en este torneo que está por iniciar", adelantó Diego.