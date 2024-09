López Obrador pide a Sheinbaum cuidar el medio ambiente en el sureste

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este sábado a su sucesora, Claudia Sheinbaum, cuidar la naturaleza y los recursos naturales del sureste mexicano, pese a las críticas que generó por parte de grupos ambientalistas durante su administración por la construcción de megaobras como el Tren Maya.

“Lo que yo les pido, desde luego a las autoridades también, es que cuidemos la naturaleza porque yo me he quedado a dormir en Tulum y me ha tocado ver cómo llegan a poner las tortugas en la costa, las tortugas, las caguamas, tortugas grandes que llegan a poner ahí. Eso hay que cuidarlo mucho. Hay que seguir limpiando de sargazo las playas y cuidar la selva, cuidar la zona arqueológica”, afirmó.