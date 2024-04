Lo bueno y lo malo del debate

El primer debate presidencial ha sido el tema de la semana en la política nacional porque finalmente se enfrentaron los tres candidatos a la Presidencia de la República.

A la mayoría de los mexicanos no convenció este evento porque no existió un debate real de ideas y propuestas además de evidenciar el nivel pobre y anquilosado que predomina en la política en México.

Ninguno de los tres contendientes expuso con profundidad y claridad un diagnóstico de los temas a debatir: a saber la salud, educación, corrupción, transparencia, no discriminación y grupos vulnerables.

Tampoco compararon al México actual con el pasado ni con otros países lo que habría enriquecido la discusión. Las soluciones propuestas fueron en general limitadas y sin la creatividad que requieren los graves problemas del país.

Para combatir la corrupción y para ofrecer salud y educación de alta calidad a los mexicanos son necesarios cambios profundos, imposible avanzar con aspirinas y planes demagógicos.

Es cierto que el formato del debate acordado por los propios partidos y sus candidatos no favoreció como tampoco las fallas en los relojes y del sonido al principio de la transmisión. Pero esto es peccata minuta en comparación con el desempeño inconsistente de los protagonistas.

Claudia Sheinbaum de Morena y aliados se vio rígida, evasiva, en ocasiones arrogante y con muy pocas ganas de debatir.

No respondió de manera directa a las preguntas de Xóchitl Gálvez a quien ni siquiera volteó a ver y se dedicó cuantas veces pudo a auto elogiarse como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, cargo que ocupó del 2018 al 2023.

Xóchitl Gálvez del PAN, PRI y PRD estuvo al inicio nerviosa e insegura, dispersa en sus cuestionamientos contra Claudia y errática al final cuando colocó al revés el escudo de la bandera mexicana.

Sus propuestas de salud y educación no fueron contundentes, lo que hizo bien fue cuestionar a Sheinbaum en temas espinosos como el desplome del Colegio Rébsamen y la tragedia en la línea 12 del metro capitalino, pero sin obtener la respuesta esperada.

Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano tuvo su momento de gloria durante las dos horas que duró la transmisión a nivel nacional, pero tampoco tuvieron eco sus propuestas que prácticamente pasaron desapercibidas.

Donde resultó una verdadera sorpresa fue su estrategia de atacar repetidamente a Xóchitl Gálvez y a sus partidos postulantes y tratar suavemente a Sheinbaum y al gobierno de López Obrador. ¿En qué debate se combate a quien ocupa el segundo lugar de la contienda y se lisonjea a quien lleva el liderazgo?

Sin duda el debate tuvo algunos puntos positivos, en primer lugar, el hecho de que asistieron los tres candidatos en la contienda, aunque no faltan voces que piden que debería realizarse solo entre los dos candidatos punteros como se acostumbra en Estados Unidos.

El desempeño de los periodistas Denisse Maerker y Manuel López San Martín es encomiable, lástima que no estaban autorizados para repreguntar y en algún momento poner en aprietos a los contendientes.

Lo malo fue que no hubo debate, que los candidatos no supieron o no quisieron enfrentarse uno contra otro, que hubo demasiadas preguntas, que el manejo del tiempo no lo entendió nadie y finalmente que se evidenció la falta de una cultura en el arte de debatir en México.

Ya veremos si en el segundo y el tercer debate se superan las deficiencias y se logran debates de altura con la inteligencia, pasión y la efusividad que se requieren en eventos de tal naturaleza.

LA TRIFULCA EN ECUADOR

El gobierno ecuatoriano le hizo no el día sino el año al presidente López Obrador por la incursión policiaca en la embajada de México en Quito para apresar al ex vicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba asilado en la misión diplomática. Por primera vez en su régimen, AMLO recibió el respaldo de prácticamente todos los sectores del país y de buena parte de la comunidad internacional, incluyendo el gobierno de Estados Unidos. Con este precedente seguro que muy pronto veremos más acciones atropelladas del gobierno mexicano en asuntos de naciones extranjeras.