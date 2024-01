La Policía Municipal de Torreón arribó este martes a las afueras de la clínica No. 16 del Seguro Social pero no para prevenir la comisión de un delito, sino para repartir panes de azúcar y vasos de chocolate caliente a derechohabientes que se encontraban en la fila esperando para surtir su receta médica, con todo y las bajas temperaturas. Muchos de ellos, llevaban varias horas formados, con ropa abrigadora y cubrebocas para protegerse de alguna enfermedad respiratoria o bien, para evitar contagiar a otras personas.

Minutos después de las 11 de la mañana, elementos policiacos se detuvieron sobre el bulevar Revolución y descendieron con las cajas de alimentos y bebidas que fueron distribuidos entre la gente. Al ver la movilización, también se acercaron familiares de pacientes hospitalizados en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71.

“Mija yo vine ayer a las 5 de la tarde a formarme para surtir la medicina pero me dieron las 8 de la noche y ya no alcancé, había cinco personas más delante de mí pero en eso cerraron la ventanilla. Hoy llegué desde las 9:30 de la mañana y todavía no nos toca entrar pero pues ni modo, necesitamos el medicamento, yo padezco de la presión y de las rodillas y pues me traje mi banquito.

Los productos fueron repartidos entre los ciudadanos. (FOTOS: FERNANDO COMPEÁN)

Ahorita hace frío pero lo bueno es que ya nos trajeron chocolatito los polis, para que nos caliente la tripita porque si es mucho lo que uno se está aquí, el IMSS es la vida cansada”, dijo la señora María de la Luz, una derechohabiente.

Héctor Alba, director operativo de Seguridad Pública Municipal, dijo que como parte del Operativo Abrigo buscan tener mayor acercamiento con la ciudadanía; citó como ejemplo que en los hospitales públicos, han entregado cobijas, ropa abrigadora, alimentos y bebidas calientes. Este día, estimó que habían apoyado a más de 300 personas.

“Elementos del agrupamiento de Proximidad y del grupo de Reacción, tratamos de tener un poquito más de acercamiento con la gente, apoyar a la gente que en realidad no ha tenido ni para un desayuno ni para una cobija. Estamos repartiendo chocolate y pan, hemos ido a algunos hospitales y dejado también algunas cobijas”, señaló. Agregó que en las casetas que maneja Seguridad Pública, se ha brindado apoyo a personas que requieren el traslado a albergues para protegerse del frío.