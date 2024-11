Llevan cartas de niños al espacio

El espacio es un lugar que no acaba de ser explorado, cuyo infinito ha despertado el interés de múltiples científicos. Es también un motor para la imaginación de niños en todo el mundo. ¿Quién no jugó a ser astronauta y visitar los distintos planetas de la galaxia? En ese tenor, la artista mexicana Denise de la Rue encabeza un proyecto donde los infantes pueden enviar cartas más allá de los límites de la atmósfera terrestre.

De la Rue trabaja junto a la agencia espacial Blue Origin, la cual alberga una fundación sin fines de lucro dentro de la misma compañía: Club for the Future, creada por Jeff Bezos para fomentar carreras en STEM (acrónimo en inglés que refiere a las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), en los estudiantes de Estados Unidos.

Entre los colaboradores de Club for the Future se encuentra la propia Denisse de la Rue, quien es la embajadora en México para llevar a cabo la iniciativa 'Envía postales al espacio'. La cual en dos modalidades, una física a través de instituciones educativas participantes, y otra digital, envía cartas o postales dibujadas por niños al espacio.

"El proyecto consiste en convocar a niñas, niños y entusiastas del espacio en México, para dibujar en tarjetas postales las respuestas a una pregunta: ¿Que te inspira del espacio? Entonces, ellos escriben su respuesta o la dibujan, y estas tarjetas se mandan al espacio en el cohete New Shepard", indicó la artista en entrevista con El Siglo.

Es importante mencionar que el New Shepard (el cual es lanzado desde Texas), es un cohete 'ecofriendly', es decir, que no genera emisiones de carbono. Su combustible consiste en oxígeno e hidrógeno. Las cartas de los niños son enviadas al espacio, luego regresan con el sello 'Flow to space' (Fue enviada al espacio) y son devueltas a sus pequeños autores.

"Esas son las postales de papel, pero también se pueden mandar digitales. Blue Origin creó un código QR especial para mi campaña en México. Desde él se puede acceder a la página de Blue Origin, hacen el dibujo en la tarjeta postal digital, la mandan y esta tarjeta se va en un disco duro exclusivo al espacio, y cuando regrese, a la persona que mandó su tarjeta se le dará una notificación vía correo electrónico con instrucciones para acceder a la postal".

El lanzamiento de esta convocatoria ocurrió en octubre pasado, dentro del marco de la conmemoración del Día Mundial del Espacio, y permanecerá abierta en México hasta mayo de 2025.

"Por supuesto que hay una conexión. Toda la geometría sagrada, la proporción áurea, son números, matemáticas. Desde hace mucho existe esta conexión intrínseca y en este proyecto está muy padre que se fomenten estas carreras, de matemáticas, de ciencia, a través del arte, de la tecnología. Imagínate si a nuestros antepasados les hubieran dicho que podías hacer un arte tuyo y que se fuera al espacio, creo que es algo fantástico, conjunta, todo".

UNA RELACIÓN ESPACIAL

La relación entre Denise de la Rue y Blue Origin se remontan a cuando a inicios de 2024 la artista montó su exposición 'Un nuevo mundo', en el Palacio de Liria, en España (fue la primera vez que se mostraba arte contemporáneo en ese espacio). Allí realizó un paralelismo entre la exploración espacial y las travesías marítimas de Cristóbal Colón. En ese proyecto colaboró con la NASA.

De la Rue se basó en 21 cartas autógrafas de Cristóbal Colón pertenecientes a la colección de la Casa de Alba, las únicas pertenecientes a una colección privada. La artista tuvo acceso a los facsímiles, gracias a los cuales realizó yuxtaposiciones entre sus esculturas.

La NASA le autorizó emplear extractos de textos relacionados con el Apolo 11 y este hecho le permitió conocer a distintas agencias espaciales privadas, entre ellas Blue Origin, fundada en el 2000 por Jeff Bezos (también fundador de Amazon).

"Vi el tesoro que era este proyecto, porque tiene todo. Pero ya que lo estoy empezando a hacer y veo las caras de los niños con esa ilusión con la que dibujan sus tarjetas postales, creo que es un proyecto que llena el alma".