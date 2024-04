Llegan fármacos a Jurisdicción 6

Llegó un cargamento de medicamento y material de curación al almacén de la Jurisdicción Sanitaria No. 6 de La Laguna de Coahuila, que la semana estaba con un abasto de entre el 7 y 10 por ciento.

Aunque no precisó el número de piezas, el titular de la dependencia, César del Bosque, aseguró que el domingo 21 de abril enviaron a personal a la ciudad de Saltillo por los insumos y medicinas, mismos que llegaron ese mismo día, por la tarde noche.

"Y ahorita están haciendo el acomodamiento de los medicamentos que llegaron, sobre lo que se pidió, qué fue lo que llegó, qué porcentaje llegó y qué número de piezas llegaron y sobre todo las claves que se pidieron sobre las claves que enviaron para luego ya acomodar", dijo.

El funcionario comentó que recibieron desde analgésicos hasta antipiréticos. "Y de eso me hizo una observación el secretario, que no dejara pasar tanto tiempo, no cada mes sino que hagamos el pedido en tiempo y forma para que no suceda lo de la vez pasada", declaró.

Por su parte y mediante un comunicado oficial, el Gobierno de Coahuila informó que cada mes, el almacén general de la Secretaría de Salud distribuye las solicitudes de medicamento y material de curación de cada región del estado.

Mencionaron que los envíos son destinados a cada área de resguardo de las Jurisdicciones Sanitarias y los Hospitales Generales. Aseguraron que el próximo 24 de abril se distribuirían más medicamentos y material de curación al almacén de la Jurisdicción Sanitaria No. 6.

"Tras llegar, cada almacén local distribuye a cada centro de salud lo solicitado, funcionando como un almacén temporal o de tránsito. Situación ocurrida en la Jurisdicción Sanitaria No. 6".

Según la Secretaría de Salud del estado, actualmente el abasto en la región Lagunera corresponde al 50 por ciento, por lo que se espera un incremento en las próximas dos semanas.

Adicionalmente, se informó que ayer lunes 22 de abril se sostendría una reunión de trabajo entre autoridades jurisdiccionales con oficinas centrales para supervisar los procedimientos de entrega.

El Siglo de Torreón consultó con personal de salud e informaron que sí llegó dicho cargamento al almacén jurisdiccional.

Hay que recordar que la semana pasada, algunos anaqueles estaban vacíos y otros, tenían muy pocos fármacos de primera necesidad, además de material de curación como alcohol, isodine y gasas. El abasto era de entre un 7 y 10 por ciento y esta casa editora pudo captar imágenes de ello.