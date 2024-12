ÁTICO

"La libertad es una exigencia enorme para todo ser humano. Con la libertad viene la responsabilidad".

Eleanor Roosevelt

La libertad es un bien cada vez más escaso. En contraste con otros factores clave para el desarrollo de una nación, como la educación y la salud, la libertad es el factor que le confiere fortaleza tanto a la ciudadanía como al conjunto social. Una nación de gente libre es una nación con potencial de crecimiento y desarrollo. Como escribió Allan Bloom, "La razón transformada en prejuicio es la peor forma de prejuicio, porque la razón es el único instrumento para liberarse del prejuicio". Desde luego, en una sociedad con las desigualdades tan grandes como la mexicana, se requiere más que libertad para prosperar, pero la prosperidad es imposible sin libertad.

Este año busqué citas y anécdotas sobre la libertad para celebrar estos días de asueto.

"Lo que falta en todo esto es la sencilla intuición de la anarquista Charlotte Wilson: 'Soñamos con la libertad positiva que es esencialmente una con el sentimiento social: con un espacio libre para los impulsos sociales ahora distorsionados y comprimidos'. Para Wilson, la libertad no es algo que se pueda definir. Es algo así como la metafísica fundadora de la humanidad. Como sucede con el amor o la belleza, no sabemos qué es, pero no podríamos pasar un día sin ella. Es como el concepto de Geist (espíritu) de Hegel, una confianza intuitiva en la libertad como un proyecto humano rector y continuo".

Curtis White, 2023

La libertad negativa es la ausencia de obstáculos, barreras o restricciones. Se tiene libertad negativa en la medida en que se dispone de acciones en este sentido negativo. La libertad positiva es la posibilidad de actuar -o el hecho de actuar- de tal manera que se tome el control de la propia vida y se hagan realidad los propios propósitos fundamentales.

Isaiah Berlin, 1958

"Un hombre es libre o no lo es. No puede haber aprendizaje para la libertad".

Amiri Baraka, 1962

"Hay ciertas mentiras dulces y edulcoradas que circulan en el mundo y que todos los políticos aparentemente han conspirado tácitamente para apoyar y perpetuar. Una de ellas es que existe algo en el mundo llamado independencia: independencia de pensamiento, independencia de opinión, independencia de acción... Somos ovejas sobrias".

Mark Twain, 1906

"¡Qué absurda es la gente! Nunca usan las libertades que tienen, pero exigen las que no tienen; tienen libertad de pensamiento, exigen libertad de expresión".

Soren Kierkegaard, 1843

"Gracias a las Fiestas el mexicano se abre, participa... Su frecuencia, el brillo que alcanzan, el entusiasmo con que todos participamos, parecen revelar que, sin ellas, estallaríamos. Ellas nos liberan, así sea momentáneamente, de todos esos impulsos sin salida y de todas esas materias inflamables que guardamos en nuestro interior".

Octavio Paz, 1950

"Soy verdaderamente libre sólo cuando todos los seres humanos, hombres y mujeres, son igualmente libres. La libertad de los demás hombres, lejos de negar o limitar mi libertad, es, por el contrario, su premisa y confirmación necesarias".

Mijail Bakunin, 1871

"Libertad e igualdad, las dos ideas básicas de la democracia, son hasta cierto punto contradictorias. Consideradas lógicamente, libertad e igualdad son mutuamente excluyentes, lo mismo que la sociedad y el individuo son mutuamente excluyentes."

Thomas Mann, 1940

"La libertad es siempre y exclusivamente libertad para quien piensa diferente".

Rosa Luxemburg, 1918

"La única libertad que merece ese nombre es la de perseguir nuestro propio bien a nuestra manera, siempre que no intentemos privar a los demás del suyo ni obstaculizar sus esfuerzos por obtenerlo".

John Stuart Mill, 1859

"Ay de la nación cuya literatura se ve truncada por la intrusión de la fuerza. Esto no es simplemente una interferencia con la libertad de prensa, sino el sellado del corazón de una nación, la escisión de su memoria".

Alexander Solzhenitsyn, 1974

"Cometamos nuestros propios errores, pero consolémonos sabiendo que son nuestros propios errores".

Tom Mboya, 1958

"No creo que se pueda defender la libertad para un grupo de personas y negársela a otros".

Coretta Scott King, 1994

"La libertad no es un lujo que podamos permitirnos cuando por fin tengamos seguridad, prosperidad e ilustración; es, más bien, un antecedente de todo esto, porque sin ella no podemos tener ni seguridad ni prosperidad ni ilustración".

Henry Steele Commager, 1954

"La civilización sin restricciones es imposible; y no puede haber restricciones donde no hay libertad".

Will Durant, 1961

"Todo se le puede quitar al hombre, excepto una cosa: la última de las libertades humanas: elegir la actitud que uno adoptará en cualquier circunstancia dada".

Victor Frankl, 1946

"Así como no quiero ser esclavo, tampoco quiero ser amo. Esto expresa mi idea de la democracia".

Abraham Lincoln, 1858