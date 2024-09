Leyendas Laguneras: La historia de Jesús Solís “El Ciego”

A la mitad del camino entre Santa Elena y El Triángulo hay un lugar conocido como Las Víboras: Cerca de ahí vivía, en 1946, un joven de quince años, noble y sencillo, cacarizo y ciego a causa de la viruela.

A pesar de su ceguera Jesús era autosuficiente. El oído, el olfato y el tacto se le habían agudizado, permitiéndole realizar tareas dificultosas. Cierta noche Jesús descansaba tranquilamente cuando escuchó una voz que no pudo identificar; voz que además le sonaba muy diferente a todas las conocidas. Esa voz le dijo que debía desenterrar unos huesos en Las Víboras y darles cristiana sepultura en el panteón; a cambio recibiría un cofre lleno de monedas de oro.

Jesús tuvo mucho miedo; trató de pensar que en realidad todo era una mala broma de alguna gente conocida. Las dos noches siguientes volvió a darse el suceso, por lo cual le platicó a su padre lo que estaba ocurriendo. El hombre no tenía por qué dudar de la palabra de su hijo y se ofreció a acompañarlo en la aventura, pero Jesús se negó: la voz le ordenaba que debía encaminarse solo.

Armado de valor Jesús salió una noche de su casa. Con la guía de la voz extraña llegó al lugar donde estaban enterradas las osamentas de dos niños y una mujer. Jesús comenzó a excavar, cuando de pronto la voz le dijo en qué dirección podría encontrar el cofre. En efecto, Jesús siguió las instrucciones y tocó el cofre con el oro, pero la voz le advirtió que sólo podría tomar posesión de él cuando la labor hubiese sido cumplida. Como si se evaporara, el cofre desapareció de sus manos.

Varias noches le llevó a Jesús sacar todos los huesos. La voz le dijo que cuando encontrara una cruz de lámina, sería señal de que ya estaban todos reunidos. De vez en cuando las manos de Jesús tocaban el cofre, pero sentía que este se hundía sin poder detenerlo. Era casi mediodía cuando recogió los huesos y se encaminó al panteón para sepultarlos, procurando evitar el encuentro con alguien que pudiera verlos. No obstante, permitió a un amigo suyo darles un vistazo.

Algo extraño le pasó. Aquel camino tan familiar ahora le presentaba dificultades en la llegada al camposanto, encontrándose obstáculos que no conocía. Sepultó su carga como se le había pedido.

Por la noche Jesús se dirigió a Las Víboras, pensando recoger la recompensa prometida. Llegó al lugar preciso donde antes estaba el cofre, encontrándose entonces solo trapos viejos. Un escalofrío de miedo le recorrió la espalda al escuchar una voz no era la de la petición original. Era diferente y sonaba a burla, a veces airada y como de ultratumba. Le decía que ese tesoro era propiedad de Pedro Barbosa.

Durante varias noches Jesús trató de convencer a la voz recordándole el trato establecido, pero aquella no cedió. Testigos presenciales como don Eulalio Frutos, Jesús Martínez y Matías Hernández, aseguran que cuando Jesús platicaba una sombre lo cubría y se escuchaba perfectamente la otra voz, una voz que era imposible de fingir. Esas personas se estremecieron sintiendo que se erizaba su cabello, retirándose presurosos para no gritar de miedo.

En su desesperación Jesús fue y le contó lo sucedido al cura de la parroquia más cercana. El sacerdote bendijo el lugar conocido como Las Víboras, y le prohibió a Jesús volver a pararse allí. Poco tiempo después Jesús y su familia se fueron a vivir a Chihuahua, y no se ha vuelto a saber de él. En las noches invernales que invitan al convivio familiar, sale la charla de sobremesa recordando a Jesús Solís «El Ciego».

Esta leyenda fue recopilada por Adriana González Gallegos, y apareció publicada en el libro Habla el Desierto, Leyendas de La Laguna, editado y publicado por El Siglo de Torreón en el año de 1997.