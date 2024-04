León y Monterrey se enfrentarán en búsqueda de tres puntos

León y Monterrey se jugarán todo por sacar tres puntos del Nou Camp cuando se midan este próximo sábado 20 de abril en la penúltima jornada del Clausura 2024.

Si bien La Pandilla se ubica de momento en la tercera posición general, cualquier descuido le podría costar la clasificación directa a la Liguilla pues otros equipos como Cruz Azul, Necaxa, Pachuca, Tigres y Guadalajara vienen empujando fuerte y buscarán situarse entre los primeros seis equipos.

Los Rayados suman 29 unidades, luego de ocho triunfos, cinco empates y tres derrotas, pero sus tres últimos partidos han sido prácticamente un desastre. Hiló dos derrotas consecutivas (frente a Chivas y Cruz Azul) y rescató, en los últimos momentos, el empate durante el clásico norteño.

Algo está pasando en las instalaciones de Guadalupe, Nuevo León y es urgente que Fernando "Tano" Ortiz meta presión o de lo contrario se quedarán en el camino del campeonato.

Por su parte, León también está en la lucha por su lugar en el play in que le permita luchar por un sitio en la fiesta grande, pero no será sencillo. Para ello debe ganar sus dos últimos encuentros y esperar que sus más cercanos competidores no sumen puntos.

Con 20 unidades, tras seis partidos ganados, dos empates y siete derrotas, los dirigidos por Jorge Bava están en la posición once de la Tabla así que los felinos deberán afilar sus garras si es que quieren su lugar en el post torneo.

La última ocasión que estos equipos se enfrentaron fue en la Jornada 8 del Apertura 2023, cuando Monterrey se impuso en casa 3-1.

El encuentro se llevará a cabo este sábado 20 de abril en punto de las 17:00 hora centro y se transmitirá a través de Fox Sports y Claro Sports.