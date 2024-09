'Las vueltas que da la vida': tiktoker le recuerda a Franco Escamilla cuando se burló de ella

Las críticas contra Franco Escamilla no paran, pues luego de que éste saliera a quejarse por comentarios gordofóbicos que ha recibido su hija, una creadora de contenida salió para recordarle las burlas que ellas recibió de su parte por su físico y 'de a gratis'.

Se trata de la tiktoker 'La Fatshionista', quien a través de un video habló sobre la situación que está viviendo el comediante por los comentarios contra su hija luego de la fiesta de XV años que tuvo recientemente.

En dicho clip, la tiktoker destaca 'las vueltas que le ha dado la vida' a Franco Escamilla, pues le recordó la vez que por su culpa ella recibió comentarios contra su físico por un video en el que él junto a su compañero y amigo Ivan Fematt, mejor conocido como 'La Mole', se burlaron de la creadora de contenido.

"Las vueltas que tiene la vida... Ahora Franco Escamilla está furioso con los comentarios gordofóbicos hacia su hija, porque "entre comediantes nos put*amos, pero con la familia NO". Pero yo sí me he tenido que aguantar las veces en las que se han burlado de mí o de mi podcast con mis amigas. Yo no soy comediante Franco ¿Cuál es tu excusa conmigo?", expresa la 'tiktoker'.

Y es que según relató 'La Fatshionista', ella ni siquiera estaba al tanto del contenido de Escamilla ni el de 'La Mole' cuando empezó a recibir comentarios de odio en su contra.

"No sabía que estaba pasando y tuve que rastrear el 'hate' hasta los videos de Franco Escamilla y 'La Mole'. Él está ofendidísimo porque entre comediantes sí se pueden put... Yo no soy comediante, ni lo topó, ni a él ni a 'La Mole'".

Las críticas de 'La Fatshionista' se suman a las múltiples que ha recibido el comediante, resurgiendo incluso publicaciones de más de 10 años donde se burlaba de las personas con sobrepeso que celebran fiestas de XV años.