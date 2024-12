ESTÁ DE LOCOS

Algunos están "cuerdos" y otros están "locos". Pues sí, porque hay personas que uno considera que usan la razón, mientras que otros parece que carecen de ella.

Para referirse a estos últimos, alguien podrá decir que "padece de sus facultades mentales" porque sería una forma respetuosa de referirse a un individuo que en realidad está loco, que está zafado, o que "le patina el coco", formas más coloquiales, es decir, que se usan en lenguaje cotidiano y sin protocolos.

También decimos en ese lenguaje informal que el tipo está bien Lorenzo, que está chisqueado o deschavetado, es decir que perdió la chaveta, que le falta una tuerca, que está trastornado, que es un demente, un orate, o que "tiene guayabitos en la azotea, caballero" como lo diría un amigo mío que es de Cuba.

En España dirían: "mira que está bien chalao el tío éste" mientras en Venezuela quizá le aplicarían el adjetivo "tostao" y en Argentina lo juzgarían con el simpático comentario de que "se le salió un patito de la fila" muy parecido a la expresión muy nuestra de que "le falta un tornillo o una tuerca" o que "se le brinca la cadena".

Nosotros tenemos muchos de estos personajes, como Juana la Loca, el Loco Valdés, al Loco Bielsa, incluso futbolistas que tienen este adjetivo como apodo, por ejemplo, el Loco Abreu. Alguien podría llamarles enajenados, alienados o maniáticos, pero en lenguaje popular se dice también que alguien así está lurias o que está "tocadiscos", que es una forma descompuesta de decir que está "tocado" o que "se le van las cabras pa'l monte".

Si alguien quiere simular que no entiende algo que no le conviene, otros le advertirán: "no te hagas loco", no finjas demencia o "no te hagas que la Virgen te habla", que es como decir que "no le hagas al ensarapado".

Entre algunos jóvenes se saludan con el famoso: "¿qué onda, loco?" Existe una porra "oficial" de un equipo de futbol que se ha puesto el nombre de "Libres y lokos", así con 'k'.

Los locos son protagonistas frecuentes en canciones como "Me tienes loco, mi amor" o "Soy loca por ti" y en películas como aquella de "El mundo está loco, loco, loco" e incluso en dibujos animados como es el caso de El Pájaro Loco.

Frases hechas también hay muchas en donde se menciona la palabreja, como es el caso de "esto parece una casa de locos", "cada loco con su tema" o el dicho meteorológico de que "febrero loco y marzo otro poco" y que se refiere, obviamente, a la constante variabilidad del clima en esos dos meses.

Hay muchas aplicaciones más de los locos y sus locuras, pero yo me retiro antes de que vengan unos señores vestidos de blanco y me lleven arrastrando a "la casa de la risa", que es como le dice la gente malora al manicomio.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] X: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Karla Alonso: ¿Es correcto decir trasvesti, transvesti o travesti?

LE RESPONDO: La acción de vestirse con ropas propias del género opuesto es travestir o travestirse. El adjetivo es travestido, aunque también se acepta travestí.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: En sí, la muerte no es una cosa tan grave. Lo realmente malo es el dolor que causa.