¡ASÍ NO ES!

Mi amiga Yarita, en su conversación, nos divierte enormemente con esos refranes cambiados. Yo les llamo "refranes borrachos", no porque mi amiga sea aficionada a la bebida, sino porque los proverbios al decir las cosas se van por el camino chueco y se caen de graciosos.

Mandil de la casa, oscuridad de la calle. Le escucho decir ese refrán y me pregunto: ¿qué no era candil de la calle y oscuridad de su casa? Pues sí, pero no es así para mi amiga Yarita.

Un día clarito la escuché decir: sale más caro el caldo si lleva albóndigas y me quedé pensando: pues el refrán estará muy borracho, pero en este caso tiene toda la razón. Claro que el caldo sale más caro si lleva albóndigas, que si es nomás pura agua con saborcito a carne.

Más pronto cae un hablador si es cojo. Pues sí, este proverbio se cae no sólo por la ingesta de bebidas espirituosas sino porque además tiene una pierna que no le funciona. Así cualquiera se cae.

La unión hace la tercia. Sí, la unión hace la tercia, el póquer y hasta la quintilla, siempre y cuando estén juntas en la misma mano del jugador, porque si no es así, ¿para qué las quiero?

En el país de los ciegos, el tuerto se hace güey, entendiendo como güey el calificativo que ya aparece en el Diccionario como un mexicanismo que se refiere a una persona tonta. Ahora, pienso que es una crueldad si en aquel mítico país poblado sólo por invidentes, el único que tiene un ojo funcionando, en lugar de orientar a sus conciudadanos, se dedique a hacerse como que la Virgen le habla.

Y ya que andamos con refranes, existen algunos de ellos para distintos tipos de gente. Está el de los ególatras, los que se quieren demasiado y que alegan: sólo hay dos tipos de razonamientos: el equivocado y el mío, o el de los interesados: la salud va y viene, lo importante es el dinero.

Los deportistas dirían: lo importante no es ganar, sino hacer perder al otro, y los infieles: el amor es una cosa esplendorosa, hasta que te descubre tu esposa.

¿Conoce usted otros refranes así de retorcidos?

ME PREGUNTA Ángela H.: ¿Qué es el jilote? ¿Es como el olote de la mazorca?

LE RESPONDO: El jilote es la mazorca aún tierna cuando sus granos están todavía en formación. El olote es la parte central dura que queda de la mazorca, cuando ya ha sido desgranada.

