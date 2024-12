MI COMPADRE SE CONFUNDE

En esta vida, todos tenemos derecho a meter la pata. Pues sí, pero sin abusar… Es que "tú te la bañas", dicen los muchachos acá en mi tierra. "Te la bañas" es una distorsión de "te vas al baño" o "te vas hasta el baño", que es equivalente a decir que exageras, que "está bien que sí, pero no tanto".

La realidad es que, en cuanto a la manera de hablar y sobre todo en cuanto a distorsionar las palabras y convertirlas en tremendos barbarismos, mucha gente de veras que "se la baña", bueno, quiero decir que exagera.

Mi compadre es especialista en eso… dice cada barbaridad.

Aquí le van algunas muestras de la gracia que tiene mi compadre para destrozar el idioma… Algunas cositas que le he oído decir con toda claridad y a veces con gran solemnidad.

Un día dijo que él era diurético (diabético) y que todos los días tiene que indectarse ursulina (inyectarse insulina). Me dijo: "¿Qué cree, compadre? Como ando remalo de las muelas, me van a tener que poner una próstata dental (prótesis)" y yo le digo: "no, pos sí". Se queja de que no tiene refuerzos (recursos) pero que es muy educado y que es todo un desecho de virtudes, (dechado de virtudes). Lo que sea de cada quien, pero pos no anda muy bien de sus fianzas (finanzas) aparte de que tiene su problema venal (renal) y todos esos tratamientos son muy caros.

Así es mi compadre. Le he oído decir también que: "no puedo ver a gusto la tele porque hay mucha transferencia (interferencia), que al niño de su amigo le dio la polio y le quedaron espuelas (secuelas), y que el otro chamaco le salió drogainómano (o sea, ¿drogadicto o toxicómano?!), mientras que la muchachita anda en malos pasos, que dizque tiene de eso que le dice sudor utaurino (furor uterino) o sea que es de esas que no llenan con nada, nunca llenan".

Decía también que su mamá había sido muy longeva, pero no quería decir que había vivido muchos años, que es lo que significa tener longevidad. Lo que quería decir es que su mamá había sido una mujer muy gorda, y es que longeva le sonó como que tenía la señora tenía mucha lonja.

La vez que sí se fue al baño fue cuando afirmó que su prima Gertrudis era lesbiana de nacimiento. ¿Lesbiana? le pregunté. "Sí", me contestó. "Es güera, güera, güera. Tiene hasta las pestañas blancas y los ojos rojos.

¡Albina, es albina! le aclaré yo. Qué bárbaro mi compadre.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] X: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA José Mendoza: Mi hijo me preguntó que con qué palabra se define científicamente a las personas que tienen miedo a las palabras largas.

LE RESPONDO: La palabra es hipopotomonstrosesquipedaliofobia, que es miedo a las palabras largas.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA. Dijo Voltaire: "El interés es el perfume del capital".